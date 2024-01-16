中職／張奕與台鋼雄鷹簽自行培訓 有望近日定案

具有日職資歷的野手吳念庭、投手張奕都已表態將投入今年中職選秀。吳念庭將先加入業餘全越運動棒球隊，據了解，投手張奕與中職台鋼雄鷹隊自行培訓合約近日有望定案。

曾效力日職埼玉西武獅隊的野手吳念庭去年底宣布因為個人生涯規劃結束旅日生涯，預計投入中職選秀。吳念庭將先加入業餘全越運動棒球隊，根據重返業餘規定，吳念庭最快可在4月初成棒甲組春季聯賽亮相。

29歲的投手張奕2022年底作為自由球員補償，從日職歐力士猛牛隊轉隊到西武獅隊，但因為肩膀傷勢影響出賽，去年10月初遭西武獅隊釋出。張奕也有參加去年底日職戰力外測試會，不過最後沒能獲得日職合約，選擇回到台灣發展。

張奕去年底返台就先跟著中職台鋼雄鷹隊一起訓練，也有代表雄鷹隊在亞洲冬季棒球聯盟出賽，共4場出賽都是後援，總計投4.1局被敲4支安打，投出3次三振、無失分，最快球速147公里。

張奕結束冬季聯盟賽事後，就曾表態有意與雄鷹隊簽自行培訓球員合約、先在二軍出賽，準備接下來的中職選秀會。若沒意外，雄鷹隊與張奕有望近日完成自行培訓球員合約簽約。