中職／雄鷹2日籍洋投報到 笠原祥太郎吃到滷肉飯安心了

台鋼雄鷹隊17日將舉辦「I’m IN！飛向一軍」成軍記者會，兩名日籍投手笠原祥太郎、小野寺賢人都已來台並完成簽約，將於成軍記者會首度公開亮相。

28歲笠原祥太郎為2016年日職選秀中日龍隊第4指名，2017生涯首年18場出賽（5場先發），防禦率3.14；隔年扛下中日龍開幕戰先發投手重任，面對橫濱DeNA灣星繳5局無失分，該季取得6勝4敗、防禦率4.14。2020年因傷沒有一軍出賽紀錄，之後3年持續在中日龍發展，2022年底透過日本職棒首次現役選秀會轉戰橫濱，日職生涯共56場出賽。2024年決定迎接全新挑戰，來台加入中華職棒新軍，穿上最熟悉的47號球衣，成為台鋼雄鷹一員。

對於人生首次擔任「洋助人」，笠原祥太郎期許能健康打完一整季，「因為我是洋將的角色，期望能為球隊有所貢獻、拿下勝利。」

笠原祥太郎曾在2018年底入選台日對抗賽（福岡），當時由黃甘霖擔任中職聯隊總教練，率隊以6：5擊退日本武士，先發打序有第二棒藍寅倫、第九棒郭永維，先發投手則是江承諺3局無失分送出3K、施子謙後援2局無失分同樣3K，如今這些好手齊聚雄鷹，除了在戰力上貢獻，也要帶領陣中年輕選手一起成長。笠原祥太郎表示：「大家在這裡成為友是很奇妙的緣分，期望能一起切磋精進，共同為新軍台鋼雄鷹貢獻勝利。」

小野寺賢人去年底來台加入雄鷹一同參與冬季聯盟，總計4場登板其中3場先發、拿下2勝，防禦率0.92，最快球速151公里，最具代表性一役屬冠軍賽，掛帥先發面對日職紅隊，繳8.2局僅失1分好投，距離完投只差1個出局數，可惜因抽筋退場，仍率隊拿下2023亞洲冬季棒球聯盟冠軍，賽後總教練洪一中宣布2024球季留用小野寺賢人，今年他將續穿4號戰袍與雄鷹並肩作戰。

決定飄洋過海來台加入雄鷹，笠原祥太郎對台灣第一印象是「天氣很溫暖」，原本還擔心飲食不合胃口，昨天吃到滷肉飯放心不少，「覺得滿好吃的！」而在冬季聯盟結束返回日本前，小野寺賢人曾表示會努力學習中文，驗收成果第一句話就是「新年快樂！好久不見！」