中職／去年只投1場 象魔力配合復健進度提早屏東報到
去年因傷只投1場的中信兄弟隊洋投象魔力，今年在1月中旬就搭機來台，配合復健進度，提早銜接春訓，準備投入生涯在台灣的第4個賽季。
象魔力過去3季在中職都未留下完整賽季，2021年作為球季尾聲的「外掛」助拳，2022年季中就被韓職球隊挖角，去年則是4月就因左手肘肌腱撕裂傷勢返美開刀治療，合約順延到今年執行，也因此成為今年兄弟陣中第一位確定合約的洋將，就連來台也衝第一，昨天已經在個人社群貼出搭機照片。
兄弟將在21日於屏東中國信託公益園區舉辦開訓儀式，兄弟領隊劉志威表示，象魔力是依據復健進度，提早回來銜接春訓；至於其他洋投簽約狀況，將在近期陸續公布。
兄弟去年共用8位外援，包括7位洋投、1位洋捕，831大限後留下的有德保拉、艾士特、馬格文，艾里歐則在10月藥檢檢查出大麻遭到解約，其中以德保拉依舊是表現最穩的一位，全季先發27場取得10勝9敗、防禦率3.53。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言