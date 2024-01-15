中職／去年只投1場 象魔力配合復健進度提早屏東報到

去年因傷只投1場的中信兄弟隊洋投象魔力，今年在1月中旬就搭機來台，配合復健進度，提早銜接春訓，準備投入生涯在台灣的第4個賽季。

象魔力過去3季在中職都未留下完整賽季，2021年作為球季尾聲的「外掛」助拳，2022年季中就被韓職球隊挖角，去年則是4月就因左手肘肌腱撕裂傷勢返美開刀治療，合約順延到今年執行，也因此成為今年兄弟陣中第一位確定合約的洋將，就連來台也衝第一，昨天已經在個人社群貼出搭機照片。

兄弟將在21日於屏東中國信託公益園區舉辦開訓儀式，兄弟領隊劉志威表示，象魔力是依據復健進度，提早回來銜接春訓；至於其他洋投簽約狀況，將在近期陸續公布。

兄弟去年共用8位外援，包括7位洋投、1位洋捕，831大限後留下的有德保拉、艾士特、馬格文，艾里歐則在10月藥檢檢查出大麻遭到解約，其中以德保拉依舊是表現最穩的一位，全季先發27場取得10勝9敗、防禦率3.53。