快訊

啥意思？服飾店招牌「阿堵勿」鄉親瘋猜 國文老師親揭典故

諾魯靠鳥糞致富曾躍升全球富國 昔「太平洋科威特」如今瀕臨破產

戰狼出事了？趙立堅妻為夫喊冤 最後發文「還我清白」後現異常

中職／台鋼雄鷹開季洋將談定近9成 有具亞洲經驗洋砲

中央社／ 台北15日電
雄鷹領隊劉東洋（右）、總教練洪一中。圖／台鋼雄鷹隊提供
雄鷹領隊劉東洋（右）、總教練洪一中。圖／台鋼雄鷹隊提供

中華職棒台鋼雄鷹隊備戰一軍賽季，新球隊首個一軍球季洋將可以註冊5人、一軍登錄4人，領隊劉東洋今天透露開季5名洋將布局完成近9成，有具亞洲經驗的內野洋砲、最快下週完成簽約。

中華職棒台鋼雄鷹隊今年投入一軍賽季，領隊劉東洋今天受訪透露洋將布局，除了先前公布的2名日籍投手小野寺賢人、笠原祥太郎之外，另外2名投手1人定位先發，1人定位後援，其中1名球員有美職大聯盟資歷，但沒有亞洲經驗，另1名投手則還在協商中。

至於洋砲人選也已經確定，劉東洋表示，洋砲守備位置為內野角落，有亞洲經驗，現在只差簽約程序。劉東洋表示，目前開季洋將布局談定將近9成，快的話下週會全部確定，最慢也會在1月底前完成。

劉東洋表示，希望洋將能在2月初、農曆年前抵台加入球隊訓練；至於教練團部分，外籍教練路易士、橫田久則確定留任。

台鋼雄鷹將於17日在高雄舉行成軍記者會，春訓基地在高雄國慶青埔球場，也會安排交流賽，韓職也有球隊安排在台灣南部春訓，雄鷹隊有機會與韓職球隊安排春訓交流賽。

台鋼雄鷹 韓職 中華職棒

延伸閱讀

中職／悍將再簽1洋投 簽下大聯盟資歷羅戈2月抵台

PLG／夢想家吞2連敗 布依德：感覺像10連敗

中職／單隊年資王洗牌 林智平野手最資深、潘威倫屹立不搖

PLG／富邦勇士救火隊報到 NBA首輪洋將沛登加盟

相關新聞

中職／台鋼啦啦隊15位女孩正式亮相 安芝儇選2號因洪總

台鋼集團桂田文創旗下的Wing Stars啦啦隊今天舉辦「台鋼集團桂田文創Wing Stars啦啦隊亮相記者會」，15位...

巨人軍來台／好消息！確定加開第二波逾4000張 22日中午開賣

「TOYOTA 2024讀賣巨人軍90週年紀念台灣試合」將在3月於台北大巨蛋登場，首波銷售開出紅盤，主辦單位今天宣布確定...

中職／去年只投1場 象魔力配合復健進度提早屏東報到

去年因傷只投1場的中信兄弟隊洋投象魔力，今年在1月中旬就搭機來台，配合復健進度，提早銜接春訓，準備投入生涯在台灣的第4個...

中職／台鋼雄鷹開季洋將談定近9成 有具亞洲經驗洋砲

中華職棒台鋼雄鷹隊備戰一軍賽季，新球隊首個一軍球季洋將可以註冊5人、一軍登錄4人，領隊劉東洋今天透露開季5名洋將布局完成...

中職／悍將再簽1洋投 簽下大聯盟資歷羅戈2月抵台

富邦悍將隊今天在嘉義稻江棒球場開訓，同日也宣布新洋將簽約資訊，網羅來自委內瑞拉的右投Nivaldo Rodriguez（...

中職／分手樂天心情受影響？林襄因最近這事自嘆「苦命」

啦啦隊女神林襄日前被爆出離開樂天桃猿，不過她近日仍行程滿檔，尚未對此事正面回應。她今天稍早則發文感嘆「最近臉好凹」，獲得不少粉絲鼓勵。 林襄今天在IG曬出多張美照，她戴著粉色毛帽、穿著黑色低胸露

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。