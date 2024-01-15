中職／台鋼雄鷹開季洋將談定近9成 有具亞洲經驗洋砲

中華職棒台鋼雄鷹隊備戰一軍賽季，新球隊首個一軍球季洋將可以註冊5人、一軍登錄4人，領隊劉東洋今天透露開季5名洋將布局完成近9成，有具亞洲經驗的內野洋砲、最快下週完成簽約。

中華職棒台鋼雄鷹隊今年投入一軍賽季，領隊劉東洋今天受訪透露洋將布局，除了先前公布的2名日籍投手小野寺賢人、笠原祥太郎之外，另外2名投手1人定位先發，1人定位後援，其中1名球員有美職大聯盟資歷，但沒有亞洲經驗，另1名投手則還在協商中。

至於洋砲人選也已經確定，劉東洋表示，洋砲守備位置為內野角落，有亞洲經驗，現在只差簽約程序。劉東洋表示，目前開季洋將布局談定將近9成，快的話下週會全部確定，最慢也會在1月底前完成。

劉東洋表示，希望洋將能在2月初、農曆年前抵台加入球隊訓練；至於教練團部分，外籍教練路易士、橫田久則確定留任。

台鋼雄鷹將於17日在高雄舉行成軍記者會，春訓基地在高雄國慶青埔球場，也會安排交流賽，韓職也有球隊安排在台灣南部春訓，雄鷹隊有機會與韓職球隊安排春訓交流賽。