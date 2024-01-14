中職／林威助現身台中球場！指導永田颯太郎重申態度

前中信兄弟隊總教練林威助成為自由之身後，首度現身台中棒球場，受邀與今年獲得樂天金鷲隊育成指名的永田颯太郎切磋，讓他直呼：「球場空氣真好。」

林威助去年5月離開中信兄弟總教練職務，年底合約結束因個人生涯規畫離隊，下一步怎麼走受到外界關注，而他今天現身台中棒球場，一身黑衣加上墨鏡，以熟練的日文指導永田颯太郎打擊動作，用hashtag表達重返球場的心情，「珍惜當下每一刻。」

透過個人臉書粉絲團，林威助透露，受到國中同學、台灣體大總教練林宗毅的邀約，到球場與永田颯太郎一起切磋球技，並說：「年輕選手潛力無窮，只要堅定信念，拿出禮儀、尊重、態度，在球場上一定會有所進步。」

永田颯太郎在2019年來台就讀台體大，前年日職育成選秀會獲得樂天指名，成為第1位來台灣留學並獲得日職選秀指名的球員，球季結束後也獲得續約，力拚支配下，林威助也預祝永田新的一年能更上一層樓。