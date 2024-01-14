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棒球／吳念庭最新動態日媒關注 西武迷盼被統一獅選中

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
吳念庭日前宣佈自日職棒西武獅隊退團。圖／取自西武隊官方推特
吳念庭日前宣佈自日職棒西武獅隊退團。圖／取自西武隊官方推特

前旅日好手吳念庭去年季後離開西武隊，日本球迷依舊關心他的動態，隨著近期加盟台灣業餘成棒全越運動消息曝光，紛紛留言給予祝福。

吳念庭與全越運動簽下半年合約，將在3月開打的成棒春季聯賽亮相，日本媒體「Sponichi Annex」報導此事，也指出主要目標是為了等待7月舉行的中華職棒選秀會。

吳念庭生涯在日職累積16轟、108分打點，打擊率2成24，去年在西武離隊記者會上也說，希望能在還有好表現時回台灣打球，這是不錯的時機點，感謝球迷8年來的應援，離開依然是令人難過的事情。

有西武球迷留言表示，懷念吳念庭曾扛起第四棒的風采，當時更獲得「得點圈之鬼」美名，「希望他在台灣也能好好活躍。」更有人期待吳念庭能獲得統一獅隊指名，未來在台日雙獅會還能再次見面。

吳念庭 西武 統一獅

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