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中職／單隊年資王洗牌 林智平野手最資深、潘威倫屹立不搖

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
樂天桃猿隊林智平是現役選手中效力單一球隊最久的野手。 聯合報系資料照
樂天桃猿隊林智平是現役選手中效力單一球隊最久的野手。 聯合報系資料照

6隊規格、新血不斷挹注，中華職棒近3年在戰力外名單出現明顯的球員流動潮，在同一支球隊從一而終不再是延長選手生涯的最佳途徑，近幾年王勝偉、林益全等人都在轉隊後獲得新生，各隊隊內年資王也在向下洗牌，現役選手中效力單一球隊最久當然是潘威倫，野手則是樂天桃猿隊林智平

盤點各隊的隊內年資王，統一獅隊不作第二人想，潘威倫2003年展開職棒生涯，今年將是他在第22個球季，早已是中職史上紀錄，生涯只差最後一項待解任務「150勝」，可望在獅隊華麗轉身邁向下一階段。在高國慶引退後，獅子軍年資排名第二則是王鏡銘，2010年展開新人年，今年也要邁入第15季。

猿隊隊內年資最久為林智平，2009年起步，今年將是他在猿隊的第16個球季，排名第二是晚一年加入的林泓育。

周思齊雖然效力過兩支球隊，但2009年透過特別選秀轉戰兄弟象隊的他，目前也成中信兄弟隊內年資王，2010年選秀來到兄弟的張志豪排名第二。

富邦悍將隊在昨天2013年入隊的范玉禹確認引退後，年資最長變成15梯的林哲瑄、高國麟，投手最資深則是2016年加入球隊的陳仕朋。

味全龍隊經歷解散重組，年資王來自2019年選秀班底，該屆共選32人，其中前11指名有9人是去年總冠軍賽28人班底，回頭來看是眼光相當精準的初代選秀。

另一支更菜的球隊台鋼雄鷹隊則在2022年經歷首次選秀，挑選30人、簽下29人，成為創隊元老，今年才要首度接受一軍強度的考驗，新球季勢必倚賴透過交易、擴編選秀來到雄鷹軍團的職棒前輩、雄鷹後輩的經驗帶領。

選秀 林智平 潘威倫

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