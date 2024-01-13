中職／龍隊補強又一波 參與桃猿5冠選才藍天勇加入球探部門

味全龍隊季外補強一波接一波，繼戰力外寶庫延攬郭嚴文、鄭鎧文後，球探部門也有生力軍加入，過去在樂天桃猿隊選出一桌好菜的藍天勇將加入龍隊球探部門，成為龍隊獵才的「眼」。

藍天勇2012年開始從事球探工作，在猿隊待了11年，一度升任副領隊，球探任內選進拼湊起暴力猿打線的一塊塊拼圖，即便不算上當屆本就是狀元呼聲最高的陳俊秀、廖健富，挑選王柏融、朱育賢、林立、陳晨威等人，都成為聯盟代表性球星，也被視為猿隊5冠幕後功臣之一。

藍天勇去年季後未獲猿隊續約，但仍希望有機會留在這塊自己熟悉且有自信的領域，主動向龍隊探路，而冠軍龍也決定與他攜手合作。

領隊丁仲緯表示，「他有來詢問，我們也希望借重他的經驗和專業，提供他過去組隊、球隊運作方面的經驗給我們。」藍天勇將在16日向龍隊報到開工，投效另一支「紅軍」，編制為球探部正職員工，而非去年在猿隊的約聘制。