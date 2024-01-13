快訊

新莊男夾選票離場？選務人員清查發現是「兩張票投同匭」

大咖女星投票比「這手勢」疑違法秒刪照 恐遭罰10萬元

沒喜歡的立委候選人！新北女子不爽...當場撕毀立委選票

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／來台→受傷→轉教練 福永春吾開心看小鷹成長

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
福永春吾因傷卸下選手身分，改擔任台鋼雄鷹隊助理投手教練，對於這決定不後悔。 圖／台鋼雄鷹隊提供
福永春吾因傷卸下選手身分，改擔任台鋼雄鷹隊助理投手教練，對於這決定不後悔。 圖／台鋼雄鷹隊提供

阪神虎隊投手福永春吾去年6月轉戰台鋼雄鷹隊，然因手肘韌帶傷勢宣告退役，轉任投手助理教練，如今看著年輕投手成長，福永春吾接受日本媒體「Full Count」訪問時表示，自己感覺很充實，對於退休決定沒有後悔。

去年6月7日台鋼雄鷹隊簽下隊史首名外籍球員，來自日本的福永春吾加入球隊後，很快融入，在二軍累積3場先發出賽，16.1局投出12次三振，防禦率2.20。

然而7月18日登板後，福永春吾因手肘不適未再出賽，之後到醫院檢查確定為韌帶撕裂傷，雄鷹隊也聘請他留下來擔任教練，協助年輕投手。

福永春吾在2020年遭到阪神隊釋出後，先後到日本獨立聯盟、墨西哥聯盟尋找機會，輾轉來到台灣加盟台中成棒隊，最後落腳雄鷹，在29歲之齡宣告引退，他表示：「心中只有感謝，現在重點就是守護著年輕投手成長。」

高中時曾遇到疲勞性骨折傷勢，福永春吾在高三重新奮起，畢業後先到獨立聯盟磨練，才獲得阪神隊青睞，之後又離開日本到兩個異鄉打拚。

回顧自己的曲折棒球人生，福永春吾表示：「指導選手時，我會先把這個放一邊，每個人能力都不同，無法比較，我的案例無法適用在別人身上。」

現在的福永春吾很享受每一天培育投手的過程，「雖然時間還不長，但可以看到選手的改變。」對於引退二字，福永春吾也意外自己能夠輕易的說出口，「受傷的時候，會覺得世界末日了，當初離開日本就有想過退休，到海外打球時已經有心理準備，而受傷則是轉捩點。」

台鋼雄鷹 阪神虎 棒球

延伸閱讀

中職／回應洪總「嘆為觀止」掀中文論戰 李子強google有解

中職／把突破僵局當一種「拆彈」 曾峻岳曝隊友有冷回應

中職／春訓前夕失去范玉禹不可能沒影響 悍將領隊談如何補洞

中職／現役悍將年資最久 范玉禹引退握多項二軍皇帝級紀錄

相關新聞

中職／來台→受傷→轉教練 福永春吾開心看小鷹成長

前阪神虎隊投手福永春吾去年6月轉戰台鋼雄鷹隊，然因手肘韌帶傷勢宣告退役，轉任投手助理教練，如今看著年輕投手成長，福永春吾...

中職／悍將二軍王范玉禹引退 簽下江國謙補強

富邦悍將隊季外補強靜悄悄，昨天終於出現選手異動的消息，簽回自家的3位戰力外選手、延攬統一獅隊放出的江國謙，但同時也失去一...

棒球／送別張誌家 同學穿99號球衣悼念

前職棒球星張誌家在大陸猝死，家人帶回他的骨灰後，昨在台中市立殯儀館舉辦公祭。張誌家穀保家商的同學、鄰居和各界友人，都來送...

UBL／複賽顏采丞敲追平轟 國體擊退南華

大專棒球聯賽複賽今天進入最後一天賽程，由2支晉級4強的隊伍國立體大對南華大學，國立體大靠著顏采丞在第8局轟出追平戰局2分...

棒球／甲子園百周年 近藤兵太郎成首位外籍台灣名人堂

台灣棒球名人堂協會票選出2024年第11屆入堂名人，日治戰後四級時期由近藤兵太郎、林桂興、彭誠浩、陳耕元當選，近藤兵太郎...

棒球／王建民當選！台灣棒球名人堂今年職棒唯一代表

台灣棒球名人堂協會票選出2024年第11屆入堂名人，「沈默王牌」王建民第二度挑戰以52票入選，晚一年加入「台灣巨砲」陳金...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。