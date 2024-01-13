中職／來台→受傷→轉教練 福永春吾開心看小鷹成長

前阪神虎隊投手福永春吾去年6月轉戰台鋼雄鷹隊，然因手肘韌帶傷勢宣告退役，轉任投手助理教練，如今看著年輕投手成長，福永春吾接受日本媒體「Full Count」訪問時表示，自己感覺很充實，對於退休決定沒有後悔。

去年6月7日台鋼雄鷹隊簽下隊史首名外籍球員，來自日本的福永春吾加入球隊後，很快融入，在二軍累積3場先發出賽，16.1局投出12次三振，防禦率2.20。

然而7月18日登板後，福永春吾因手肘不適未再出賽，之後到醫院檢查確定為韌帶撕裂傷，雄鷹隊也聘請他留下來擔任教練，協助年輕投手。

福永春吾在2020年遭到阪神隊釋出後，先後到日本獨立聯盟、墨西哥聯盟尋找機會，輾轉來到台灣加盟台中成棒隊，最後落腳雄鷹，在29歲之齡宣告引退，他表示：「心中只有感謝，現在重點就是守護著年輕投手成長。」

高中時曾遇到疲勞性骨折傷勢，福永春吾在高三重新奮起，畢業後先到獨立聯盟磨練，才獲得阪神隊青睞，之後又離開日本到兩個異鄉打拚。

回顧自己的曲折棒球人生，福永春吾表示：「指導選手時，我會先把這個放一邊，每個人能力都不同，無法比較，我的案例無法適用在別人身上。」

現在的福永春吾很享受每一天培育投手的過程，「雖然時間還不長，但可以看到選手的改變。」對於引退二字，福永春吾也意外自己能夠輕易的說出口，「受傷的時候，會覺得世界末日了，當初離開日本就有想過退休，到海外打球時已經有心理準備，而受傷則是轉捩點。」