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棒球／甲子園百周年 近藤兵太郎成首位外籍台灣名人堂

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
台灣棒球名人堂協會票選出2024年第11屆入堂名人，理事長莊國明見證。記者蘇志畬／攝影
台灣棒球名人堂協會票選出2024年第11屆入堂名人，理事長莊國明見證。記者蘇志畬／攝影

台灣棒球名人堂協會票選出2024年第11屆入堂名人，日治戰後四級時期由近藤兵太郎、林桂興、彭誠浩、陳耕元當選，近藤兵太郎更是第一位入選的外國人，巧合的是，今年也剛好是甲子園球場建立100周年。

台灣棒球名人堂協會票選分為職棒時期競技類、日治戰後四級時期特別奉獻類及競技類，後兩者由16位提名徵審委員，3/4以上出席，且獲得3/4以上票數，代表要獲得12票以上才能入堂。

職棒競技今年由王建民唯一當選，特別奉獻類近藤兵太郎16票全票通過，另外林桂興獲得15票、彭誠浩14票，陳耕元則是在競技類取得12票，都跨越當選門檻。

近藤兵太郎的故事透過電影「KANO」已經為外界熟知，台灣棒球名人堂協會理事長莊國明表示，他是第一位入選的外國人，當時在台灣打破「棒球是日本人的運動」觀念，在嘉義農林學校組成由日本人、漢民族及原住民的球隊。

近藤兵太郎帶隊第三年就在1931年帶領球隊奪得全台高校棒球冠軍，取得甲子園代表權，一路闖進決賽，打下亞軍，博得「天下嘉農」的美譽。

而彭誠浩則是棒球選手出身，就讀文化大學時期就展現對棒球的熱情，招攬同學組成棒球隊，開啟文化大學棒球隊的輝煌歷史，後續楊清瓏、趙士強、呂明賜等名將都是來自文化大學。

彭誠浩是第一位擔任亞洲棒球總會會長、世界棒壘球總會副會長的台灣人，在台灣舉辦過不少國際賽，提升台灣棒球風氣。

棒球 名人堂 甲子園

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