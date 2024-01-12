中職／把突破僵局當一種「拆彈」 曾峻岳曝隊友有冷回應

中職新球季引進延長賽突破僵局制，對於各隊後防將是全新體驗，尤其終結者可能是首當其衝，日前總教練會議後的變革一公布，富邦悍將隊曾峻岳就聽到隊友說：「反正也是你和富藍戈在丟」。

中華職棒現行規定下，一場比賽打滿12局宣告和局，今年與和局制並行也將新增「突破僵局制」，第10局開始將在二壘放上跑壘員，加快比賽節奏。

「就把它當作一個危機去解決。」曾峻岳指出，就像接手前一任投手留下的壘上有人狀況，「不會想太多，就是當作幫隊友守下壘上有人的危機，盡可能不要被打長打。」

他透露，總教練會議當天自己一跑完體能，回到休息室一看發現規定變了，就跟其他投手講，結果隊友回應「反正也是你和富藍戈在丟」。講完笑嘻嘻和在場球團人員確認，「所以富藍戈是確定回來了吧？又可以合體了。」

曾在國家隊時演練過突破僵局，曾峻岳苦笑說：「都丟不好啊！」今後這樣的場面可能會更常出現，他期許：「希望之後可以好一點，今年賽季開始會加強這個部分。」

比起突破僵局，曾峻岳更困擾的是壘上有人的25秒投球規定，「雖然可以加快比賽節奏，但投手冷靜思考時間變很短，投手在壘上有人時心一定會亂，多了秒數一定會更急躁，想說要讓自己冷靜，但又看到秒數一直在過，一急丟出去的品質就不會好。」他說規定有好有壞，壘上有人25秒對於投手來說冷靜的時間變很少，「但規定都出來了，只能去習慣。」