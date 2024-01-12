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中職／聽聞壘上有人慢到超時有意外 江少慶不擔心投球計時2.0

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
富邦悍將隊投手江少慶。本報資料照片 =
富邦悍將隊投手江少慶。本報資料照片 =

中華職棒新賽季預計邁入投球計時2.0的時代，富邦悍將隊投手江少慶抱持正面態度，儘管以去年數據來看，對他來說會是極大考驗，但他認為既然已經規定，身為選手就是去適應，也認為這有助於提升球迷觀賽體驗。

聯盟日前舉辦總教練會議，頒布多項重大變革，投球計時的部分為壘上無人20秒、壘上有人25秒，由於過去已有施行投球秒數限時，因此今年施行後只要違反就會判投手1顆壞球，不再先給予警告。

去年「灼見運動數據」曾發表一份賽季前80場的統計，其中壘上無人時以陳仕朋平均每球要花20秒最慢，壘上有人則是伍鐸的34秒最慢，江少慶的32秒居次，若套用到今年的規定，都會相當緊繃。

「我覺得沒有不好，美國也在使用，台灣一直也在做、只是沒有嚴格執行。」江少慶指出，從第一次碰到投球計時的2019年，到現在也2024年了，「今年要嚴格執行，我覺得大家應該都在步調內，不會落差太大，反而可以加速投打對決、讓觀眾看想看的東西。」

聽聞在這項統計壘上有人投球秒數比陳仕朋更慢，江少慶的反應很直率，「沒那麼扯吧？我在擦汗吧！應該是夏天喔～」。他坦言對這項數據頗感意外，但既然規定訂出來了，就是去適應，藉由春訓去模擬，「選手還是要適應，既然別人做得到，我們就要做得到。」

江少慶也提到，如果比賽時間可以縮短，對於球迷來說也是比較舒服的觀賽體驗，「台灣夏天真的滿熱，可以看完一場精彩的比賽就回家，對球迷也好，場上選手也是多了更多休息時間。」

今年也將開放Pitchcom的使用，江少慶過去旅美只曾聽聞這樣的機器、沒有實際碰過，「還是要先了解機器，如果真的很好用，可以藉此幫助投捕搭配流暢度、縮短秒數，也是不錯的想法。」

江少慶 陳仕朋 富邦悍將

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