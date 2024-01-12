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日職／賭錯西武不會選和田毅被炎上 日媒曝FA補償換人內幕

聯合新聞網／ 綜合報導
和田毅原本是西武FA補償人選，但軟銀球迷炸鍋後球團才趕緊協商換人。 維基百科CC4.0授權
和田毅原本是西武FA補償人選，但軟銀球迷炸鍋後球團才趕緊協商換人。 維基百科CC4.0授權

怕被炎上？昨日早上傳出西武隊將從軟銀隊挑走老將和田毅作為FA補償人選，此消息一出外界譁然，其中軟銀球迷更是在網路上大罵制服組無能，但晚間結果發生反轉，西武隊選擇的是後援投手甲斐野央，「日刊體育」後續報導揭發內幕，直指是軟銀球團擔心球迷反彈言論，才又與西武協商換人。

「日刊體育」是最早刊出西武將選擇和田毅作為FA補償的媒體，迅速引爆社群媒體，「和田桑」、「保護名單」等詞也迅速登上熱門關鍵字，許多球迷怒斥軟銀竟輕易將替球隊立下汗馬功勞、去年成績也相當優異的傳奇球星奉送出去，不只對戰力有影響，還一點都不尊重老將。

不過晚間西武發布新聞稿，表示球隊挑選的補償人選為球速上看160公里的甲斐野央，後者為2018首輪指名，本季出賽46場拿下8個中繼點，防禦率2.53，事實上身為主力後援的他被放在保護名單外也令不少球迷訝異，轉戰西武後甲斐野央預計將擔任勝利組，甚至挑戰終結者位置。

外界原認為，此舉象徵和田毅的消息是媒體誤植，但「日刊體育」於昨日晚間再發布聲明，表示西武選擇和田毅的消息並不是空穴來風，西武早在1月10號就已提出想選走和田毅，但軟銀考量球迷可能會不滿，才重新與西武談判換人；特別是報導刊出後，球迷批評聲浪席捲而來，軟銀制服組只好再緊急和西武協商，敲定了新的補償人選。

軟銀在簽下山川穗高時，就曾因其場外風波受到批評，如果為了這筆簽約再賠掉和田毅，球迷們的不滿程度難以想像，針對此事，軟銀鷹總經理三笠杉彦則回覆：「無可奉告。」

不過甲斐野央明顯是很突然才收到通知，他在受訪時說：「這件事來得很臨時，但我對軟銀的照顧只有感謝，他們用首輪指名了我，但我認為表現沒有達到預期，感謝軟銀所有人的熱情支持，也感謝西武對我的評價。」

體育 後援 軟銀

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