中職／春訓前夕失去范玉禹不可能沒影響 悍將領隊談如何補洞

富邦悍將隊季外補強靜悄悄，今天公布的戰力異動消息，也以折損的部分引起外界較多討論，領隊林華韋坦言，對投手戰力布局不可能沒有影響，過去也是在二軍表現相當優秀的選手，會從找來測試的選手中尋覓可以補上范玉禹空缺的人選。

范玉禹為義大犀牛隊在2013年高中生選秀第一指名，儘管年資已深，但生涯僅在一軍累積80場出賽（9場先發），合計119.1局，取得6勝3敗、防禦率7.99，去年並未在一軍留下出賽成績，生涯則在二軍留下多項史上第一的紀錄。

林華韋表示，大概是一個多月前接到范玉禹表達引退想法，「應該有他自己的人生規畫，球隊這邊確認他的想法，也有表達慰留。」最終他仍決定告別。

時序已經進入1月，各隊即將展開春訓，在此時確定少一位投手，是否對戰力布局造成影響？林華韋表示，雖然他去年主要是在二軍，也有遇到手傷問題，但確實不能說沒有影響，現在就是盡量面對問題。

林華韋表示，補上戰力空缺的人選，預計會從隨隊測試的人中挑選，不會再額外找人。悍將球團今天剛公布，已與江國謙達成簽約共識，蘇俊羽、游朝惟則是邀請隨隊春訓測試。