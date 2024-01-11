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UBL／大專聯賽沈家羲2局6K飆154公里 教頭看見成長

中央社／ 台中11日電

開南大學「火球男」沈家羲升上大學球速提升，想法上也有調整更進步，總教練郭李建夫看見成長。沈家羲修正前一場投球小動作，今天大專聯賽後援2局飆6K失1分、飆速154公里。

沈家羲從高中時期一直是國內外球探追蹤的焦點，高中就有破150公里的球速，升上大學後也持續有多支國外球探追蹤。沈家羲本屆大專棒球聯賽（公開一級）出賽，被測到球速突破至156公里。

沈家羲預賽總計投14.1局失掉9分（6分責失分），複賽2日先發投6.2局失1分搶勝，但8日與國立體大交手先發投0.1局失掉7分、提前退場；沈家羲表示，與國體交手明顯有感覺對方抓到自己的配球，回去也有重看投球影片找問題。

開南總教練郭李建夫表示，沈家羲投球預備動作時把球拿出手套的動作比較明顯，前一場對國體的比賽，對方可能有特別分析抓到小動作，才會一直被敲安打，經過提醒修正，今天這場比賽明顯改善。

開南大學今天複賽最後一戰與嘉義大學交手，沈家羲8局接手後援，總計投2局被敲出3支安打，投出6次三振，失掉1分責失分，最快球速154公里；開南大學終場以3比1搶勝，沈家羲拿下救援成功。

沈家羲表示，今天是本屆大專聯賽最後一場比賽，上一場壞球偏多，速度也沒有發揮很好，可能太過謹慎，投起來綁手綁腳的，這場比賽調整回來，兩好球之後的對決球也有投出來，收到不錯的效果。

沈家羲除了火球當武器外，還有變速、滑球，近1個月在郭李建夫的建議下多練卡特球，他表示，有時候不是每顆變化球種狀況都可以到最好，多練一種球路可以讓配球更靈活，卡特球是跟郭李建夫學的，出賽也有運用，讓打者揮空的效果好。

郭李建夫也看見沈家羲的成長，過去配球可能比較執著，現在場上更會動腦應變，像是今天登板前有提醒，近況不好的球路少投，沈家羲有把建議聽進去，調整配球，替球隊守住勝利。

球速 卡特

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