快訊

名醫狂推這蔬菜「防6癌」 她連吃3個月胃痛、腎病全改善

周孟蓉曝郭台銘致電籲「集中選票支持侯友宜」 郭辦這樣說

中職／是否回簽陳禹勳春訓公布 桃猿祝福其他轉隊球員

中央社／ 台北11日電
陳禹勳。報系資料照
陳禹勳。報系資料照

中職樂天桃猿隊近期有許多主力球員轉戰其他球隊，桃猿隊球團今天召開會議討論戰力，針對是否會回簽牛棚大將陳禹勳，桃猿回覆春訓時才會公布，並祝福其他球員有好的發展。

中職各隊在去年11月30日提出契約保留球員名簿，樂天桃猿隊僅保留了54人，另外放了13名選手在保留球員名簿外，其中包含主力球員陳禹勳、賴鴻誠、郭嚴文及郭永維，引起外界討論。

之後這些主力球員陸續轉戰其他隊，包括賴鴻誠、郭永維到台鋼雄鷹，郭嚴文今天確定轉戰味全龍隊；加上之前陳俊秀透過自由球員制度轉戰中信兄弟，桃猿隊一口氣流失多名戰力。另外，2名60人名單外的投手蘇俊羽、游朝惟也即將到富邦悍將測試。

生涯121次救援、125次中繼成功的陳禹勳目前動向最受關注，其他5隊都已經表態沒有接觸。至於桃猿隊是否會回簽陳禹勳，副領隊沈鈺傑僅表示，「針對回簽的球員，領隊（川田喜則）希望在春訓開訓（1月24日）時才公布。」沈鈺傑指出，60人名單外的球員都有評估、討論，不只陳禹勳。

至於郭嚴文、郭永維、賴鴻誠等球員陸續被其他隊簽走，沈鈺傑指出，川田喜則很感謝他們這幾年為球隊的付出，「也很開心看到有其他球隊開合約給他們，領隊會親自打電話跟他們說恭喜，祝福他們有好的發展。」

沈鈺傑也提到，今天球團開會不只針對戰力部分，也有談到今年球季方針，現階段重點是放在要換約的球員上、還有洋將補強。

過去幾年都是桃猿隊後援投手主力的洋投豪勁（Bradin Hagens）已確定不續約，對此沈鈺傑指出，因為球隊方向是要找外籍先發投手，昨天跟他聯絡確定不續約。

沈鈺傑 陳禹勳 樂天桃猿

延伸閱讀

中職／兄弟複數年約簽前獅隊火球男 5隊都未評估陳禹勳

中職／味全龍再補強！郭嚴文2年約加盟 定位一壘

郭嚴文、陳禹勳會去哪？揭秘網友關心度 中職戰力外球員最新動向一次看

中職／高薪成為議約枷鎖 球團精打細算不再大撒幣

相關新聞

中職／兄弟複數年約簽前獅隊火球男 5隊都未評估陳禹勳

中信兄弟隊在戰力外名單獲得投手補強，確定與前統一獅隊火球男劉志宏簽下複數年合約，至於陳禹勳方面，球團目前沒有評估。

棒球／中職嚴格版投球限時領先全亞洲 韓職計時器只做半套

中華職棒昨日進行總教練會議，並且決議出多項重大改革，包含引進突破僵局制、開放使用Pitchcom、退板次數新規等，其中全面落實投球時間限制，預計將替冗長的比賽時間帶來顯著影響。緊跟在中職後，韓職今天也

日職／不是和田毅！西武選甲斐野央當補償 鷹迷鬆口氣

日本職棒軟銀鷹隊在休賽季簽下32歲重砲山川穗高，今早傳出西武獅隊要選擇和田毅作為補償，引發球迷熱議，下午結果出爐，西武選...

中職／是否回簽陳禹勳春訓公布 桃猿祝福其他轉隊球員

中職樂天桃猿隊近期有許多主力球員轉戰其他球隊，桃猿隊球團今天召開會議討論戰力，針對是否會回簽牛棚大將陳禹勳，桃猿回覆春訓...

UBL／輔大林煌尹棒球路不順遂 大專聯賽成驚奇重新思考

輔仁大學野手林煌尹棒球路不算順遂，一直有放棄打球的念頭，本屆大專棒球聯賽成為「驚奇」，把握先發機會好表現，今天複賽對台北...

中職／吳念庭有望先加入全越運動棒球隊 4月春季聯賽亮相

具旅日資歷的野手吳念庭去年底宣布因生涯規劃結束旅日生涯，預計投入中華職棒選秀。據了解，吳念庭有望先加入業餘全越運動棒球隊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。