中職／是否回簽陳禹勳春訓公布 桃猿祝福其他轉隊球員

中職樂天桃猿隊近期有許多主力球員轉戰其他球隊，桃猿隊球團今天召開會議討論戰力，針對是否會回簽牛棚大將陳禹勳，桃猿回覆春訓時才會公布，並祝福其他球員有好的發展。

中職各隊在去年11月30日提出契約保留球員名簿，樂天桃猿隊僅保留了54人，另外放了13名選手在保留球員名簿外，其中包含主力球員陳禹勳、賴鴻誠、郭嚴文及郭永維，引起外界討論。

之後這些主力球員陸續轉戰其他隊，包括賴鴻誠、郭永維到台鋼雄鷹，郭嚴文今天確定轉戰味全龍隊；加上之前陳俊秀透過自由球員制度轉戰中信兄弟，桃猿隊一口氣流失多名戰力。另外，2名60人名單外的投手蘇俊羽、游朝惟也即將到富邦悍將測試。

生涯121次救援、125次中繼成功的陳禹勳目前動向最受關注，其他5隊都已經表態沒有接觸。至於桃猿隊是否會回簽陳禹勳，副領隊沈鈺傑僅表示，「針對回簽的球員，領隊（川田喜則）希望在春訓開訓（1月24日）時才公布。」沈鈺傑指出，60人名單外的球員都有評估、討論，不只陳禹勳。

至於郭嚴文、郭永維、賴鴻誠等球員陸續被其他隊簽走，沈鈺傑指出，川田喜則很感謝他們這幾年為球隊的付出，「也很開心看到有其他球隊開合約給他們，領隊會親自打電話跟他們說恭喜，祝福他們有好的發展。」

沈鈺傑也提到，今天球團開會不只針對戰力部分，也有談到今年球季方針，現階段重點是放在要換約的球員上、還有洋將補強。

過去幾年都是桃猿隊後援投手主力的洋投豪勁（Bradin Hagens）已確定不續約，對此沈鈺傑指出，因為球隊方向是要找外籍先發投手，昨天跟他聯絡確定不續約。