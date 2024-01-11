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日職／不是和田毅！西武選甲斐野央當補償 鷹迷鬆口氣

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
西武最終選擇後援投手甲斐野央最為FA補償人選，他曾入選12強日本武士隊。 歐新社
西武最終選擇後援投手甲斐野央最為FA補償人選，他曾入選12強日本武士隊。 歐新社

日本職棒軟銀鷹隊在休賽季簽下32歲重砲山川穗高，今早傳出西武獅隊要選擇和田毅作為補償，引發球迷熱議，下午結果出爐，西武選擇的雖是投手，但是後援的甲斐野央，保住「隊魂」讓軟銀球迷鬆口氣，但也心情複雜。

山川穗高去年推定年薪為2億7000萬日圓，屬於A級自由球員，西武選擇的補償方案是1名28人名單外球員加上50%年薪，今天公布人選為右投甲斐野央。

西武總經理渡邊久信表示：「對球隊來說，後援投手的補強是重點，甲斐野央速球、指叉球都很厲害，這樣類型的投手是西武沒有的，十分吸引人。」

甲斐野央則表示，事出突然，首先要感謝軟銀的照顧，作為第一指名選手自認沒繳出應有成績，謝謝球團、教練以及隊友的支持，也感謝西武的指名，很期待為其打球，作為棒球選手該做的事情沒有改變，一樣是要全力以赴。

甲斐野央是在2018年選秀加盟軟銀，擁有最快160公里的球速，2019年就留下單季65場出賽，去年球季則是46場出賽、防禦率2.53。

至於去年拿下8勝、防禦率3.24的和田毅則繼續扛起軟銀招牌，鷹迷如洗三溫暖，有人說，「鬆了口氣」、「明年還是可以繼續看到和田毅」，但也有人說，「（被拿走）甲斐野央也很痛」、「28人名單真的太少」。

西武獅 軟銀 山川穗高

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