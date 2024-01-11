棒球／中職嚴格版投球限時領先全亞洲 韓職計時器只做半套

中華職棒昨日進行總教練會議，並且決議出多項重大改革，包含引進突破僵局制、開放使用Pitchcom、退板次數新規等，其中全面落實投球時間限制，預計將替冗長的比賽時間帶來顯著影響。緊跟在中職後，韓職今天也確定本季將使用投球計時器，但與中職版本有部分落差。

中職從2022年開始在本壘後加裝投球計時器，規定投手在壘上無人時，接到球20秒後必須出手，但壘上有人時則未特別限制，這項改動對比賽時間並沒有太大效果，2023年場均時間還比2022年多3分鐘。

新制上路後，投球計時嚴格許多，採取壘上無人20秒、有人25秒規定，投手違規就罰1壞球；打者則必須要8秒內踏進打擊區，違者罰1好球。

這項革新領跑其他亞洲職棒聯盟，日職目前只有在壘上無人時有「15秒規則」，和中職原本的20秒規定並無不同，預計2年後才會引進新規；而韓職則在今天召開董事會議，並在會中確認於本季啟用投球計時器。

但與嚴格執行的中職不同，韓職雖然硬體設備將上路，但賽季前幾個月將暫緩開罰，僅對違規的球員口頭提醒，為的是讓球員有時間熟悉新的比賽節奏，最大限度減少引進新系統的混亂，下半季才會決議是否全面啟用，聯盟預計在2月完成各個球場的加裝工作。