快訊

黃國昌為「郭台銘公開信」告發 國民黨氣炸要求民眾黨限時道歉

登機後不安分！男「1脫序舉動」摔下停機坪 319名乘客慘被耽誤近6小時

網傳台灣阿銘公開信 侯辦反擊柯辦含沙射影：選情告急出下策？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

棒球／中職嚴格版投球限時領先全亞洲 韓職計時器只做半套

聯合新聞網／ 綜合報導
投球計時器將會從投手接到捕手回傳球那一刻開始倒數。(美聯社) 尤昱程
投球計時器將會從投手接到捕手回傳球那一刻開始倒數。(美聯社) 尤昱程

中華職棒昨日進行總教練會議，並且決議出多項重大改革，包含引進突破僵局制、開放使用Pitchcom、退板次數新規等，其中全面落實投球時間限制，預計將替冗長的比賽時間帶來顯著影響。緊跟在中職後，韓職今天也確定本季將使用投球計時器，但與中職版本有部分落差。

中職從2022年開始在本壘後加裝投球計時器，規定投手在壘上無人時，接到球20秒後必須出手，但壘上有人時則未特別限制，這項改動對比賽時間並沒有太大效果，2023年場均時間還比2022年多3分鐘。

新制上路後，投球計時嚴格許多，採取壘上無人20秒、有人25秒規定，投手違規就罰1壞球；打者則必須要8秒內踏進打擊區，違者罰1好球。

這項革新領跑其他亞洲職棒聯盟，日職目前只有在壘上無人時有「15秒規則」，和中職原本的20秒規定並無不同，預計2年後才會引進新規；而韓職則在今天召開董事會議，並在會中確認於本季啟用投球計時器。

但與嚴格執行的中職不同，韓職雖然硬體設備將上路，但賽季前幾個月將暫緩開罰，僅對違規的球員口頭提醒，為的是讓球員有時間熟悉新的比賽節奏，最大限度減少引進新系統的混亂，下半季才會決議是否全面啟用，聯盟預計在2月完成各個球場的加裝工作。

韓職 中職

相關新聞

中職／兄弟複數年約簽前獅隊火球男 未評估陳禹勳

中信兄弟隊在戰力外名單獲得投手補強，確定與前統一獅隊火球男劉志宏簽下複數年合約，至於陳禹勳方面，球團目前沒有評估。

棒球／中職嚴格版投球限時領先全亞洲 韓職計時器只做半套

中華職棒昨日進行總教練會議，並且決議出多項重大改革，包含引進突破僵局制、開放使用Pitchcom、退板次數新規等，其中全面落實投球時間限制，預計將替冗長的比賽時間帶來顯著影響。緊跟在中職後，韓職今天也

日職／不是和田毅！西武選甲斐野央當補償 鷹迷鬆口氣

日本職棒軟銀鷹隊在休賽季簽下32歲重砲山川穗高，今早傳出西武獅隊要選擇和田毅作為補償，引發球迷熱議，下午結果出爐，西武選...

中職／吳念庭有望先加入全越運動棒球隊 4月春季聯賽亮相

具旅日資歷的野手吳念庭去年底宣布因生涯規劃結束旅日生涯，預計投入中華職棒選秀。據了解，吳念庭有望先加入業餘全越運動棒球隊...

中職／上Joeman節目遭砲轟 啦啦隊筠熹：衰事都被我遇到

Joeman日前捲入大麻事件，不過樂天桃猿啦啦隊成員筠熹仍力挺好友，出演知名系列《Joe是要對決》，沒想到卻換來大批網友謾罵，她也在個人社群發文抱怨此事。 Joeman近日釋出新影片，筠熹與他一

中職／統一獅進駐亞太棒球村春訓 這4天開放供球迷參觀

台南市亞太棒球村成棒副場地去年中完工、主球場預計7月完工，主場在台南的中華職棒統一獅隊承租進駐春訓，球隊更將於本月20、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。