中職／吳念庭有望先加入全越運動棒球隊 4月春季聯賽亮相

具旅日資歷的野手吳念庭去年底宣布因生涯規劃結束旅日生涯，預計投入中華職棒選秀。據了解，吳念庭有望先加入業餘全越運動棒球隊，最快4月初可以在成棒甲組春季聯賽亮相。

現年30歲的吳念庭高中時期就赴日求學打球，2015年選秀會被日職埼玉西武獅隊選進，2016年開始有一軍出賽紀錄，2021年球季打出生涯最佳成績，整季130場出賽，敲出101支安打，包括10支全壘打，打擊率2成38，但去年球季一軍出賽機會不多，僅41場出賽敲出16支安打，包括1發全壘打，打擊率2成05。

去年底吳念庭自行發布消息表示，過去一年經歷高低起伏，促使他開始深思未來方向與目標，經過長時間反覆的思考及與球團密集討論溝通後，最終決定給自己新的挑戰與目標，選擇離開西武獅隊。

吳念庭去年初代表台灣打世界棒球經典賽，10月再度披上國家隊戰袍打亞運，加深返台打球的想法，預計回到台灣延續球員生涯，投入中職選秀將是各隊討論的焦點。

距離中職季中選秀還有約半年的時間，據了解，吳念庭將先加入業餘全越運動棒球隊，根據重返業餘規定，最快4月初有機會在成棒甲組春季聯賽亮相，若參加非棒協主辦的賽事則不受重返業餘3個月後才能出賽限制。