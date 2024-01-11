中職／宣告自由！豪勁向樂天桃猿說Thank You

樂天桃猿隊洋投豪勁今天自行宣布成為自由球員，向猿隊說聲「Thank You」，未來可能穿上不同球衣

豪勁自2021年加盟桃猿隊，從先發轉後援後找到一片天，成為近三年終結者人選，但今年季中成績下滑，猿隊終結者角色改由多人分攤。

豪勁今天在IG上宣布，「我想為這3年向樂天桃猿說聲感謝。我已進入自由球員市場，仍希望向樂天的球迷和隊友，正式表達謝意。希望未來能再次相遇，即使我可能身穿不同的球衣。」

不過豪勁去年在8月31日之後仍留在猿隊，依規定樂天桃猿在今年2月28日前有優先議約權，其它球隊不得提前接觸，而且3月10日前不得參加其他球團相關活動。

豪勁在2022年賽季曾以36次救援拿下救援王，去年出賽50場，13次救援成功、5次中繼成功、防禦率3.26，3年累積58次救援成功，平均防禦率2.47。