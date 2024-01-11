日職／竟沒保護「隊魂」和田毅 軟銀球迷炎上：制服組無能

全壘打王山川穗高休賽季以4年16億轉戰軟銀隊，由於他上季陷入場外桃色風波，導致這筆操作批評如潮，還得讓球團會長王貞治親上火線說明，如今可能有另一件事會讓軟銀球迷更不滿，那就是西武隊據傳將挑選老將和田毅作為補償對象，消息一出隨即引起熱議。

身為松坂世代最後一員，和田毅效力軟銀長達16年，是球隊不折不扣的「大學長」，上季21場先發還繳出相當夠水準的8勝6敗，防禦率3.24成績，是7年來首次達標單季百局，季末獲得加薪3500萬日圓的肯定，年薪來到2億日圓。

新監督小久保裕紀上任後則明確表示和田毅和有原航平是新賽季先發輪值一員，當時和田也在記者會上興奮表示目標是「10勝」和「投到規定局數」，和田下個月將滿43歲，若轉隊將成為年紀第二高的補償球員，僅次於44歲的工藤公康。

事實上，這已經不是西武首次有類似舉動，當年巨人透過FA網羅鐵捕炭谷銀仁朗時，西武挑選生涯133勝的老將內海哲也在當時也是震撼彈，內海沒能身穿黑橘球衣退休是許多巨人迷的遺憾。

也因此這項操作引起了許多軟銀球迷的「炎上」，紛紛抨擊管理層不尊重隊史傳奇老將，無視球迷跟球員的感受，「簡直不敢相信」、「笨蛋銀行又做了錯誤決定」、「把和田放在保護名單外的制服組是無能的」、「撇開年紀他也是正常的戰力，說真的，這支球隊到底在幹嘛？」