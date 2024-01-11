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日職／西武補償挑走和田毅？軟銀看板沒被保護網路炸鍋

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
「日刊體育」爆料，西武可能挑走堪稱軟銀看板球星的投手和田毅。截圖自のもとけ X
「日刊體育」爆料，西武可能挑走堪稱軟銀看板球星的投手和田毅。截圖自のもとけ X

日本職棒軟銀隊在休賽季簽下32歲重砲山川穗高，締結4年、總額16億日圓合約，原所屬球團西武隊選擇補償方案是球員，今天「日刊體育」爆料，西武可能挑走堪稱軟銀看板球星的投手和田毅，消息一出引起日本球迷譁然，搶占熱門話題前二名。

日刊體育的報導中指出，山川穗高去年推定年薪為2億7000萬日圓，屬於A級自由球員，西武可以選擇80%年薪的全金錢補償，也可以選擇1名28人名單外球員加上50%年薪的補償。

西武總經理渡邊久信日前就曾透露，球隊考慮選擇「人的補償」，日刊體育指出，西武可能選擇「松坂世代」唯一日職現役球員和田毅，近期球團將公布。

和田毅在今年2月就滿43歲，去年在軟銀出賽21場（20場先發），取得8勝6敗，防禦率3.24，相隔5年再次單季投滿100 局，原本被放在新球季的先發輪值中，如今可能失去這名資深球員。

和田毅是從2003年軟銀鷹還叫做大榮鷹隊時期就加盟，生涯16個一軍賽季都效力同一支球隊，也難怪今天傳出將被西武挑走消息後，「和田桑」的關鍵字立刻衝上日本X（舊稱推特）的熱門話題第二名，討論貼文超過2萬則。

第一名的「プロテクト」則是代表保護名單，討論數超過3萬則，球迷相當好奇，軟銀的28人名單為何沒納入和田毅。

西武 軟銀 山川穗高

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