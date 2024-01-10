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爆米花聯盟／陽耀勳滿貫砲台中搶勝 賽事11日起有轉播

中央社／ 台北10日電

爆米花棒球聯賽預賽今天桃園市隊徐承逸先發6局無責失分，率隊以9比3擊敗新北禾聯、搶預賽第7勝；台中市隊陽耀勳敲滿貫砲，率隊以7比5擊敗台北興富發隊。爆米花從明天起部分場次安排網路轉播。

爆米花棒球聯賽預賽去年12月20日開打，今天桃園市隊與新北禾聯成棒隊交手，桃園市隊先發投手徐承逸前2局雖有讓對手上壘、但沒有失分，3局下1人出局後隊友發生失誤，再接連被敲2支安打失掉1分。

徐承逸越投越穩，今天總計用93球投6局，被敲出5支安打，投出3次三振、2次保送，失掉1分非責失分，好投壓制率隊搶勝。

桃園市隊1局上靠著觸身球保送、張育豪安打推進，2人出局後林俊恩安打送回2分，3局上林俊恩安打送回團隊第3分，5局上攻勢再起，靠著接連4支安打攻下3分、拉開領先差距，7局上陳昱銘安打添分，9局上吳柏毅安打再送回2分，順利拿下比賽勝利。

台中市成棒隊今天與台北興富發隊交手，興富發隊1局上先拿2分，台中市隊1局下追分，靠著林雨力安打、蔡宗修選到四壞保送，潘俊宇內野安打，1人出局後陽耀勳開轟，滿貫砲幫助球隊超前比數。

台中市隊2局下靠著單局2次失誤、1次保送，陽耀勳清壘三壘打，幫助球隊以7比2拉開領先差距；興富發隊5局上追回2分，7局上再靠著接連安打、滾地球跑回1分，比賽後半段沒能再添分數吞敗。陽耀勳單場2安7打點、包辦球隊所有得分，率台中市隊搶勝。

爆米花從明天開始安排網路轉播，11、12日台南市立棒球場次有轉播，15日至17日台東體中棒球場次安排轉播，21日至24日台東第一棒球場比賽安排轉播，前4名球隊晉級決賽，決賽將於25、26日在台東第一棒球場舉行，決賽4場比賽都有轉播。

棒球 陽耀勳

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