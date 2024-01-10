日職／上澤直之入札期限剩2天 新庄剛志願付錢要大聯盟別簽了
日本火腿隊強投上澤直之季後透過入札制度挑戰大聯盟，今天傳出橫濱隊今永昇太加入小熊隊；上澤仍乏人問津。火腿監督新庄剛志也改變心意，盼上澤續留火腿。
上澤直之將在今年2月滿30歲，去年主投170局送出124次三振，防禦率2.96。他的入札期限是美東時間1月11日下午5點，先前傳出光芒、金鶯及海盜對他有興趣，但都沒有進一步消息。
據日媒《中日體育》報導，新庄剛志兩個月前鼓勵上澤直之挑戰大聯盟，不過現在想法已改變，「上澤直之能投這麼多局數，也是年輕球員的榜樣。這3天開始有『明年再去吧』的想法。」
新庄剛志還透過開玩笑，表達無奈之情，「我可能會去跟想簽下上澤的球隊總管說，『我們會付錢，請不要簽下他。』」
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