中職／台鋼雄鷹簽5擴編選秀戰士 施子謙、王躍霖被加薪

台鋼雄鷹在第二次擴編選秀會選進5名好手，分別是來自中信兄弟陳文杰、統一獅施子謙、味全龍王躍霖、富邦悍將郭俊麟、樂天桃猿許峻暘，共計1野4投，後續以郭俊麟與獅隊交易獲得江承諺，雄鷹宣告5人都已完成簽約。

雄鷹宣布，陳文杰今年月薪24.5萬、許峻暘15萬都維持在原球團薪資水準；施子謙、王躍霖則獲得加薪肯定，今年月薪分別為17.5萬與21萬。透過交易加盟的江承諺調整至28萬，另設有激勵獎金，給予轉戰新球團的目標。

根據中華職棒擴編選秀辦法，第二次擴編選秀，新球團須支付原球團選手權利金為750萬元，且擴編選手薪資不得低於原球團。

針對施子謙、王躍霖獲得加薪，雄鷹球團表示，兩名投手在去年球季都擺脫過去低潮，再度成為投手重要戰力，雖然主要貢獻是發生在原球團，台鋼雄鷹仍針對其表現予以加薪肯定。

施子謙生涯前4年球季先發為主，2018年19場出賽都是先發，戰績11勝5敗、防禦率3.86，獲選年度新人王，近3年大多後援登板，2023年球季32場出賽全為後援，共投34.2局防禦率4.41。

王躍霖中職生涯Lamigo桃猿起步，2017年64場登板為個人生涯最多，拿下19次中繼成功，成為該年度中繼王，2022年因交易案轉隊至富邦悍將，2023年轉戰味全龍，找回過往身手，56場登板都是後援，總計44.1局投球防禦率3.05，拿下15次中繼成功。

陳文杰去年99場出賽轟出6發全壘打，追平個人生涯最多轟；許峻暘去年26場登板都是後援，拿下3次中繼成功。加上交易後加盟的江承諺，5名好手成為台鋼雄鷹的新成員，2024年將與陣中年輕選手一起迎接隊史第一年一軍挑戰。

2022擴編選秀，台鋼雄鷹選進5人分別為杜家明、張肇元、洪瑋漢、胡冠俞、張喜凱，其中杜家明、張肇元、洪瑋漢已是去年二軍奪冠主力。