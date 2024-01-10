日職／阪神新人是43歲寫真女星狂熱粉絲 為棒球與她暫時告別

阪神虎隊18歲新秀百崎蒼生近日向球隊報到，並展開練習。他曾透露自己是43歲日本寫真女星小池榮子的狂熱粉絲，不過他把小池榮子的寫真集放在家裡，他認為要打出成績後，才有資格帶進球隊。

百崎蒼生來自東海大熊本星翔高校，高中生涯敲出39轟，去年選秀會獲阪神虎第4指名。去年12月他正式加盟阪神虎，在記者會被問到最喜歡藝人時，他的答案是相差25歲的小池榮子，因此引發球迷熱議。

小池榮子過去是寫真女星，不過已轉型熬出精湛演技，擺脫胸大無腦標籤。 圖／東方日報提供（資料照）

小池榮子是一名寫真女星，曾演出大河劇《鎌倉殿的13人》，百崎蒼生表示看見小池榮子劇中表現後，成為她的粉絲。

百崎蒼生近日受訪時表示，「照片之類的東西我家裡都有，但我想專心在棒球上，所以覺得不要帶來。」百崎蒼生進一步表示，「訓練中感受到新秀們都非常出色，等到開始打出好成績後，才適合那樣做（帶小池榮子的照片）。」