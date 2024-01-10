快訊

LINE免費貼圖3款來了！「醜白兔」秀龍年吉祥話 沉迷Shopping就用它

99%的人都忽略！律師曝車禍「可求償這一項」 網：又長知識了

國道客運運價調漲被退回 短途路線擬首規畫「差別運價」

日職／阪神新人是43歲寫真女星狂熱粉絲 為棒球與她暫時告別

聯合新聞網／ 綜合報導
百崎蒼生(中)。 截圖自阪神虎官方X
百崎蒼生(中)。 截圖自阪神虎官方X

阪神虎隊18歲新秀百崎蒼生近日向球隊報到，並展開練習。他曾透露自己是43歲日本寫真女星小池榮子的狂熱粉絲，不過他把小池榮子的寫真集放在家裡，他認為要打出成績後，才有資格帶進球隊。

百崎蒼生來自東海大熊本星翔高校，高中生涯敲出39轟，去年選秀會獲阪神虎第4指名。去年12月他正式加盟阪神虎，在記者會被問到最喜歡藝人時，他的答案是相差25歲的小池榮子，因此引發球迷熱議。

小池榮子過去是寫真女星，不過已轉型熬出精湛演技，擺脫胸大無腦標籤。 圖／東方日報提供（資料照）
小池榮子過去是寫真女星，不過已轉型熬出精湛演技，擺脫胸大無腦標籤。 圖／東方日報提供（資料照）

小池榮子是一名寫真女星，曾演出大河劇《鎌倉殿的13人》，百崎蒼生表示看見小池榮子劇中表現後，成為她的粉絲。

百崎蒼生近日受訪時表示，「照片之類的東西我家裡都有，但我想專心在棒球上，所以覺得不要帶來。」百崎蒼生進一步表示，「訓練中感受到新秀們都非常出色，等到開始打出好成績後，才適合那樣做（帶小池榮子的照片）。」

阪神虎

相關新聞

中職／23歲姚雨翔被獅隊戰力外 感受職棒現實不留遺憾

統一獅隊姚雨翔今年先在831大限前被移出60人名單，季後依舊無法卡進名單中，昨天他透過個人社群平台宣布，自己被獅隊戰力外...

日職／阪神新人是43歲寫真女星狂熱粉絲 為棒球與她暫時告別

阪神虎隊18歲新秀百崎蒼生近日向球隊報到，並展開練習。他曾透露自己是43歲日本寫真女星小池榮子的狂熱粉絲，不過他把小池榮子的寫真集放在家裡，他認為要打出成績後，才有資格帶進球隊。 百崎蒼生來自東

UBL／吳寬軒得點圈抗壓性高 關鍵安北市大晉4強

大專棒球聯賽台北市大複賽與國立體大交手搶關鍵第5勝，北市大吳寬軒7局關鍵安打帶2分打點，率隊以5比4搶勝晉級4強；北市大...

UBL／陳冠穎優質先發 北市大率先晉4強

大專棒球聯賽台北市大展現韌性，陳冠穎面對熟悉對手改變投球策略，今天7局失3分優質先發，率隊以5比4擊敗國立體大，成為首支...

中職／兄弟頻道釋出吳哲源「了解自己大作戰」 網：棒球維基館都關多久了

中信兄弟官方YT頻道於今晚播出陣中球員吳哲源「了解自己大作戰」單元，是一個相當有趣的花絮，藉由球員搜尋自己的維基百科，看究竟是球迷更了解選手，還是選手更清楚自己呢？只不過，吳哲源所使用的「台灣棒球維基

UBL／文化呂東翰「越來越像蔣少宏」 攻守有表現

大專棒球聯賽文化大學呂東翰成為球隊主戰捕手，被認為「越來越像蔣少宏」，今天複賽對嘉義大學攻守有表現，單場敲3安，去年中職...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。