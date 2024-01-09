UBL／陳冠穎優質先發 北市大率先晉4強

大專棒球聯賽台北市大展現韌性，陳冠穎面對熟悉對手改變投球策略，今天7局失3分優質先發，率隊以5比4擊敗國立體大，成為首支晉級4強球隊；總教練王宜民稱讚球員凝聚力很好。

112學年度大專棒球聯賽（公開一級）複賽台北市大今天與國立體大交手，國體3局下有攻勢，靠著王君佑安打先馳得點，范育銓三壘打送回第2分。

北市大前4局沒有拿下分數，5局上先追1分，7局上靠著接連安打、失誤先跑回追平分，高飛犧牲打超前比數，再靠著保送、嚴子翔安打、暴投、吳寬軒適時安打、替球隊多添2分保險分。國體7局、9局下各追回1分，但追分不及吞敗。

北市大先發投手陳冠穎5日完投勝，今天再登板，總計用105球投7局，被敲出7支安打，投出6次三振、2次保送，失掉3分責失分，優質先發幫助球隊搶下複賽第5勝，繼109學年度後、睽違3屆再闖4強。

北市大總教練王宜民表示，這批球員凝聚力很好、鬥志高，國體不好打，但大家搶勝的企圖很強烈；這場比賽很關鍵，陳冠穎很想要拚，評估身體恢復狀況後先發，但球速發揮沒有到最好，7局完成任務換投、相信隊友可以守成。

王宜民也表示，可以打到4強很肯定球員的努力，整體而言球隊的守備關鍵時刻都有不錯的穩定性，雖然多少會有失誤，但不會一發生失誤就崩盤。

陳冠穎表示，今天比賽前半段感覺身體沒有熱開、球速沒有發揮，但身體休息恢復沒有問題，國體是熟悉的對手，每次對決都需要稍微改變策略。

陳冠穎去年有參加中職選秀沒有獲得球隊的青睞，他表示職棒還是目標，自評近一年穩定性有提升，升上大三後也需要帶領學弟。