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中職／洪一中說日本棒球比美國強 悍將投手霸氣4字回應惹議

聯合新聞網／ 綜合報導
富邦悍將投手李子強。 本報資料照
富邦悍將投手李子強。 本報資料照

台鋼雄鷹隊總教練洪一中近日在節目上表示，台灣球員「比較被保護」、「日本棒球比美國還強」等觀念。富邦悍將24歲投手李子強今天發IG限時動態，疑似在質疑洪總觀點，引發網友討論。

洪一中日前在「馬力歐陪你喝一杯」節目上指出，台灣球員受美國影響，比較受到保護，連正常訓練痠痛也要休息。他認為日本棒球比美國還強，因為日本在經典賽奪冠次數最多，最強棒球員大谷翔平也是日本人。洪一中還提到，近年許多旅美球員將美國觀念帶回台灣，他的目標是導正台灣美式球風，轉為日式球風。

這段言論一出，引發不少網友討論，富邦悍將投手李子強在限時動態分享相關新聞，並寫下「嘆為觀止」。有網友在PTT分享這則動態，有人認為李子強在嘲諷洪一中；也有人認為「嘆為觀止」是褒義，不該超譯李子強的說法。

李子強2021年季中選秀會第五輪被富邦悍將指名，當年11月19日就迎來中職一軍初登板；洪一中則是在同年12月請辭富邦悍將總教練一職，轉為球隊顧問。

李子強分享洪一中相關新聞。 截圖自李子強IG
李子強分享洪一中相關新聞。 截圖自李子強IG

富邦悍將 台鋼雄鷹 洪一中

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