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UBL／台體3姿勢怪投蔣鎮宇進化再拚選秀 林柏佑分析優點

中央社／ 台中9日電
台灣體育運動大學棒球隊3姿勢怪投蔣鎮宇8日在112學年度UBL大專棒球聯賽複賽登板，後援3.2局飆6K無失分，他今年將再拚中職選秀。圖為蔣鎮宇8日出賽畫面。中央社
台灣體育運動大學棒球隊3姿勢怪投蔣鎮宇8日在112學年度UBL大專棒球聯賽複賽登板，後援3.2局飆6K無失分，他今年將再拚中職選秀。圖為蔣鎮宇8日出賽畫面。中央社

台灣體大3姿勢怪投蔣鎮宇再進化，昨天大專棒球聯賽後援3.2局6K無失分；蔣鎮宇加強控球、球速提升，今年再拚中職選秀，教練林柏佑認為這類投手罕見，但要動腦善用特殊性。

台灣體大3年級投手蔣鎮宇多個出手姿勢是特性，被戲稱為「千手觀音」，蔣鎮宇從國中時期就學用3種不同出手點投球包括正投、側投、下勾，是罕見的多姿勢怪投，也一直延續到現在。

昨天112學年度大專棒球聯賽（公開一級）複賽台體大與台北市大交手，蔣鎮宇後援登板投3.2局，僅被敲出2支安打，投出6次三振、2次四死球保送，無失分，3種投球姿勢都有派上用場。

對於蔣鎮宇的多變投球姿勢，台體大教練林柏佑以過往職棒資歷分析，認為這類投手罕見，在大學這個階段能透過姿勢、節奏的變換擾亂打者，但對上更上一層級的職棒打者學著動腦更重要，要掌握打者的攻擊習性，將特殊性效用發揮到最大。

林柏佑稱讚蔣鎮宇是聰明的球員，目前看起來對於3種姿勢的轉換節奏有不錯的掌握，但他也一直很鼓勵球員大學階段以U23世界盃棒球賽代表隊為目標，透過與同齡不同國家好手競技，更可以知道自己的能力。

蔣鎮宇去年有參加中職選秀但沒有獲得球隊青睞，他表示，心情上沒有受到太大的影響，職棒是目標，就朝著目標全力拚，知道自己球速不算快，如果控球不夠好的話可能無法凸顯優勢，所以近一年在控球上下功夫，此次大專聯賽也收到不錯的效果。

蔣鎮宇表示，林柏佑到台體後給他很多投球上的觀念，過去投球想法容易太複雜，反而沒辦法展現球威、投太多無謂的壞球，林柏佑協助調整，對於控球上的幫助很大。

蔣鎮宇目前正投最快球速可達146公里，側投可到約140公里，下勾球速也有130公里出頭，他也表示今年會再挑戰中職選秀。

中職選秀 林柏佑 球速

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