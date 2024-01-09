中職／獅台南亞太春訓 郭俊麟喜見老友

中華職棒新球季將於3月30日開打，統一獅隊昨天展開第1階段春訓，「新同學」郭俊麟暫時披上86號球衣亮相，在台南市亞太棒球村成棒副球場和隊友打招呼，等到新球衣做好將改披16號，正是交易對象江承諺的背號。

郭俊麟2019年離開日職西武獅隊，返台加入富邦悍將隊待3季，出賽40場（24場先發）投出5勝14敗1中繼、防禦率5.05，去年11月在台鋼雄鷹隊第2次擴編選秀被選中，再被雄鷹交易到獅隊，昨自我介紹看到不少老友，對新環境不會感到陌生。

獅隊今年季前恢復和西武隊交流，2月18日前進日本高知，除「雙獅會」也和日本社會人、韓職韓華鷹隊交手，總教練林岳平指名郭俊麟、蘇智傑、陳傑憲、林安可、古林睿煬等17名球員赴日，下周確定26人名單。

獅隊過去開訓都在台南球場，今年向市府租借亞太棒球村成棒副球場，也納入運動科技輔助，希望透過更完善的硬體訓練空間，提升訓練效率。

獅隊第1階段春訓期間，20、21、27、28日早上9點開放球迷進場參觀，3月官辦熱身賽前進行15場對外練習賽，全力備戰新球季。