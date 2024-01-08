UBL／國體大黃玠瀚先發飆151公里 2年打底拚旅外

大專棒球聯賽複賽國立體大與開南大學交手，國體投手黃玠瀚先發3局飆速151公里，率隊以14比2搶勝；黃玠瀚中職選秀落選後設定2年時間打底、目標拚旅外，自評大學心態、均速都進步。

112學年度大專棒球聯賽（公開一級）複賽國立體大今天與開南大學交手，兩隊都派出陣中十分受矚目的投手先發，開南大學派出火球男沈家羲先發，國體派出球速也能突破150公里的投手黃玠瀚先發。

黃玠瀚今天投3局沒被敲出安打，投出3次四壞保送、1次三振，失掉1分責失分，最快球速151公里，隊友火力支援，開賽首局就攻下13分，國體終場以14比2、7局搶下複賽第4勝。

國體總教練邱俊文表示，今天的投手安排沒有刻意，只是剛好輪值安排到，兩隊都派出最好的投手，看得出來大家都想要贏。

邱俊文表示，黃玠瀚大學球速有明顯進步，但控球還是有很大的進步空間，大專棒球聯賽打到複賽階段，也看了很多隊的比賽，很多時候都是投手控球上有問題造成守備上的壓力。

黃玠瀚笑說，今天聽到對方要派出投手沈家羲先發，很期待同場競技，因為沈家羲是目前台灣最快的投手，也很有機會可以出國。他也笑說國體打者近況很好，「我還沒登板就受到打者照顧」。

黃玠瀚自評今天投球內容還沒有到最好，有太多明顯的壞球，希望可以快點修正，打到後面一場定勝負的比賽沒有失投的空間。

目前大二的黃玠瀚高中畢業就曾投入中職選秀，但沒有獲得球隊青睞，他表示，當時設下目標，給自己2年的時間先到大學磨練，沒有獲得中職球隊青睞就還有很多不足的地方，希望2年的時間訓練把底打好。

黃玠瀚高中畢業時最快球速146公里，大學最快球速約152公里，球速明顯進步，他自評心態和均速都有進步，也更能掌握自己的身體狀態。

國體范育銓、陳堃益開轟 複賽第4勝

112學年度大專棒球聯賽（公開一級）複賽國立體大8日與開南大學交手，國體團隊17安攻勢串聯，范育銓（圖）、陳堃益開轟，率隊以14比2、7局搶勝，成為複賽第2支搶下4勝的球隊。中央社

大專棒球聯賽國立體大有做功課，今天突破開南大學先發火球男沈家羲，團隊17安攻勢串聯，范育銓、陳堃益開轟，率隊以14比2、7局搶勝，成為複賽第2支搶下4勝的球隊。

112學年度大專棒球聯賽（公開一級）複賽國立體大今天與開南大學交手，兩隊都派出陣中十分受矚目的投手先發，開南大學派出火球男沈家羲先發，國體派出球速也能突破150公里的投手黃玠瀚先發。

國體有做功課開賽就突破沈家羲，1局上靠著安打、野手選擇、盧奕呈內野安打、失誤先跑回1分，再靠著滾地球跑回第2分，顏采丞二壘打推進，陳堃益二壘打送回2分，周侑慶、蔡袁華辰也都敲安添分，提前把沈家羲打退場。

國體1局上攻勢不斷，總計打了17人次，敲出10支安打，范育銓、陳堃益都開轟，選到3次保送，開賽就攻下13分、奠定勝基，7局上再靠著失誤、保送、安打多添1分，順利拿下勝利。

國體總教練邱俊文表示，知道這場比賽大家都想要贏，開南也派出陣中最好的投手先發，但先前就有推算輪值，有鎖定開南會派出投手沈家羲先發，所以有特別做功課，針對對手可能會忽略的地方攻擊。

國體開賽攻勢、跑壘都很積極，邱俊文也提到，從平時練習就有提醒，野手攻擊完就是要全力跑壘，在球還沒有完全靜止之前速度都不能放。

國體先發投手黃玠瀚今天投3局沒被敲出安打，投出3次四壞保送、1次三振，失掉1分責失分；方郁淮接手中繼投2.1局失掉1分、最快球速143公里，拿下勝投；陽東霖後援1.2局無失分，替球隊守住勝利。

陳堃益大專棒球聯賽開轟 要守備需加強下肢靈活度

大專棒球聯賽複賽國立體大陳堃益敲出大學第4轟，今天單場2安3打點手感佳，助隊以14比2、7局擊敗開南大學；總教練邱俊文稱讚陳堃益球棒控制能力好，但若要守備需加強下肢靈活度。

112學年度大專棒球聯賽（公開一級）複賽國立體大今天與開南大學交手，國立體大開賽安打串聯搶分，范育銓敲出3分砲，陳堃益也敲出陽春砲，國體單局攻下13分奠定勝基，順利搶下複賽第4勝。

國體總教練邱俊文表示，陳堃益是球棒控制能力很好的打者，前幾場比賽打擊的感覺有點跑掉，但整體而言他的攻擊很有策略性，給他機會就能找回好的手感。

陳堃益有長打能力，但守備位置受限、只有一壘，加上體型影響，邱俊文表示，陳堃益移動範圍沒有很好，大學比賽還是有很多小球戰術，若想要再提升，需要加強守備時下肢的靈活度。

陳堃益目前大二，今天是首度在大專棒球聯賽開轟、為大學比賽第4轟，他坦言前幾場比賽狀況不是很好，但今天剛好有掌握到喜歡的球。

陳堃益自評大學階段力量有進步，但攻擊變化球的能力還可以加強，有時候看到變化球來身體就會衝出去攻擊，影響重心和動作；目前多擔任指定打擊，但不會刻意追求全壘打，要求把球打確實就好。