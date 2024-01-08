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中職／獅隊亞太開訓納入運科輔助 郭俊麟披獅袍亮相

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
統一獅隊展開第一階段春訓，郭俊麟披上獅隊球衣亮相。圖／統一獅隊提供
統一獅隊展開第一階段春訓，郭俊麟披上獅隊球衣亮相。圖／統一獅隊提供

統一獅隊第一階段春訓今天在亞太棒球村成棒副球場起跑，今年春訓與Basepara貝思沛拉棒球學校合作，結合運科協助選手提升，透過交易剛來到獅隊的投手郭俊麟，也在今天穿上獅隊球衣亮相。

獅隊由球團董事長凃忠正、總經理蘇泰安及總教練林岳平率領全隊教練、選手及後勤人員進行例行性開訓拜拜儀式，祈求春訓訓練期間人員一切平安，透過完善的訓練環境，提升選手技能，備戰新球季力拚總冠軍。

今年春訓期間，獅隊向台南市政府體育局租借亞太棒球村成棒副球場、室內打擊場、戶外打擊場、戶外牛棚練習場等，透過更完善的硬體訓練空間，讓獅隊在訓練運作效率提升。此外。也與Basepara貝思沛拉棒球學校合作「棒球運科檢測及訓練系列課程」，透過各項MLB等級的科技儀器設備，為選手進行投手及打擊檢測，並進一步運用科學數據解讀，更深入提供選手關於投球及打擊機制、動力鍊優缺點查核、身體素質水平、危險因子監控及疲勞指數管理等分析服務，並在春訓期間透過生物力學方法論、球路設計、擊球品質優化、個人訓練計畫安排、棒球運科趨勢應用等系列課程，輔以搭配貝思沛拉所研發的「AI Coach棒球雲端數據訓練系統」，讓教練及選手們更全面地了解棒球運科執行應用方式，目的期望讓選手更科學地了解自身的技術水平、優化方向及訓練方法，來更有效率地提升運動表現，減少運動傷害，增加球隊的整體競爭力。

林岳平表示，「過去獅隊在現有的台南市立棒球場，因現有的空間受限，針對許多新科技技術導入受到限制，今年球隊與台南市政府租借亞太棒球村訓練場地，場館各項設施均有完善規劃，與球團商討導入運動科學，而春訓第一周將會規劃重點選手進行各項球數據檢測，透過專業圖像、數據分析，也可以建立教練與選手溝通模式，對於教練、選手都是新知識的學習，透過運動科技專業，也讓教練、選手更了解自己的身體狀況，針對不同方向予以強化及提升。」

蘇泰安指出，「今年春訓獅隊來到亞太棒球村進行訓練，感謝台南市政府的協助與租借，並尊重棒球運動的專業需求，建造過程中不斷聽取球隊、球員建議，最後完成這座具現代化設施的專業棒球訓練場地，讓球隊在訓練上能有所提升，透過更完善的規劃和訓練，也可以提升選手競爭力，讓球隊在爭取賽季好成績，提供更佳的後勤資源及環境。」

獅隊今天在亞太棒球村成棒副球場正式展開第一階段訓練，將採練五休一或練四休一周期，依不同訓練進度予以調整。第一階段春訓期間，球隊規劃於1月20、21、27及28日四天，分別在周六、日早上9點起開放球迷進場參觀春訓訓練，球隊也將規畫打擊練習、牛棚訓練、守備訓練、體能訓練等，讓民眾可以進場觀賞球隊春訓訓練，給予選手實質加油打氣，也將配合球隊訓練課程舉辦球迷見面會，詳細活動內容及參加辦法另行公布。

統一獅隊今年春訓與Basepara貝思沛拉棒球學校合作，結合運科協助選手提升。圖／統一獅隊提供
統一獅隊今年春訓與Basepara貝思沛拉棒球學校合作，結合運科協助選手提升。圖／統一獅隊提供
統一獅隊今年春訓與Basepara貝思沛拉棒球學校合作，結合運科協助選手提升。圖／統一獅隊提供
統一獅隊今年春訓與Basepara貝思沛拉棒球學校合作，結合運科協助選手提升。圖／統一獅隊提供
統一獅隊今年春訓與Basepara貝思沛拉棒球學校合作，結合運科協助選手提升。圖／統一獅隊提供
統一獅隊今年春訓與Basepara貝思沛拉棒球學校合作，結合運科協助選手提升。圖／統一獅隊提供
統一獅隊今年春訓與Basepara貝思沛拉棒球學校合作，結合運科協助選手提升。圖／統一獅隊提供
統一獅隊今年春訓與Basepara貝思沛拉棒球學校合作，結合運科協助選手提升。圖／統一獅隊提供

棒球 林岳平 牛棚

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