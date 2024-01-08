爆米花聯盟／廖敏雄執教列特博首勝開張 中止10連敗

爆米花棒球聯盟預賽列特博生技成棒隊首勝終於開張，今天與綺麗珊瑚棒球隊交手投打發揮，楊凱先發6局僅失1分，陳家翔單場3安5打點率隊以12比2、8局搶勝，終止本屆爆米花10連敗。

爆米花棒球聯盟預賽去年12月20日開打，也是廖敏雄接掌列特博生技成棒隊總教練首度正式賽亮相，但列特博預賽打得不順，今天賽前吞下10連敗。

列特博今天與綺麗珊瑚交手，派出左投手楊凱先發，楊凱前2局雖然有被敲安打、投出保送讓對手上壘，但力守不失分，3、4局都讓對手3上3下，直到6局下被首名打者敲出二壘打、再因為滾地球、暴投失掉1分。

楊凱今天總計投6局僅被敲出4支安打，投出5次三振、1次四壞保送，失掉1分責失分，陳浩偉接手後援投2局，被敲出2支安打、包括1發全壘打，失掉1分責失分，兩任投手聯手替球隊守住勝利。

列特博今天打線也有很好的發揮，團隊敲出20支安打攻勢串聯，2棒打者陳家翔3局敲出二壘打、貢獻2分打點，4局再敲安打也帶有2分打點，8局敲出個人單場第3安，今天單場3安5打點，另外跑出3次盜壘成功、還有一次盜本壘，攻擊表現最亮眼。