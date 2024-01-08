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中職／百盗俱樂部3人挑戰 周思齊差2盜卻充滿懸念

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
中信兄弟隊42歲老將周思齊。本報資料照片
中信兄弟隊42歲老將周思齊。本報資料照片

「百盗俱樂部」今年3人挑戰，林立新球季的第一次盜壘成功，就將迎接這項里程碑的到來，42歲的周思齊若能補足Ｍ2，將成史上最高齡紀錄。

中職史上共有28人完成生涯百盜，去年僅林哲瑄一人跨過門檻，今年預計將有3人有機會挑戰，分別是林立（99盗）、周思齊（98盗）、李宗賢（90盗）。

林立過去曾連續3季20盗以上，2021年更以27盜稱霸盜壘王，加速生涯盜壘累積，但去年一度受到腳趾傷勢困擾，盜壘次數銳減，最終全季僅留下5盗，無緣在去年就完成百盗，留待今年挑戰。

李宗賢2020年曾跑出單季26盗，去年也有17盗，打下最佳進步獎賽季，今年若能繼續常駐先發，在2024迎接一項生涯重大里程碑到來的機率濃厚。

周思齊僅差2盗，卻存在不小的挑戰難度，年紀是最現實的考驗，而他過去3季都有2盗以上，仍有機會在本季補足差距，而過去達成百盗時的最高齡紀錄為陳鏞基的37歲44天。

周思齊若能達陣百盗，加上1801支安打、144轟，將是史上第9位千安百轟百盗締造者，前8人包括張泰山、黃忠義、陳連宏、彭政閔、林智勝、劉芙豪、張志豪、陳鏞基。

周思齊 林立 陳鏞基

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