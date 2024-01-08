中職／千安俱樂部5人叩關 王威晨有專屬挑戰「1009」

中華職棒「千安俱樂部」今年將有5位挑戰者，昨天剛滿30歲的陳傑憲僅差距42支，預計將是新球季第一位達陣者，王威晨也有機會在本季叩關，甚至超越爸爸王光輝的1009安。

陳俊秀去年8月29日完成生涯1000安，成為史上第27人，也是去年唯一跨過千安門檻的打者；今年5位挑戰者，分別是陳傑憲（958）、林智平（955）、王威晨（913）、陳子豪（907）、朱育賢（875）。

陳傑憲生涯場均1.3安，僅差42支有機會在球季的第2個月就補足差距，領到史上第28人的號碼牌，為5人裡最無懸念的挑戰者。

王威晨去年打擊率2成72為生涯新低，但仍量產116支安打，今年完成千安還在可預期的進度上，可望與父親成為中職史上第一對生涯履歷都擁有千安的父子檔，超越1009安一刻更寫青出於藍佳話，而王威晨過去就曾透露千安一直都是自己的目標，因為爸爸有1009安，期望自己可以追上父親成就。

陳子豪去年開季打擊狀況不佳，季中也有遇到傷勢困擾，最終全季只在一軍出賽68場、敲出35支安打，打擊率只有1成78，想在今年跨過千安需要止跌反彈。

樂天桃猿隊朱育賢差距125安，也在單季射程內；林智平早在2021年季前就被點名有機會跨過千安，但3季下來只推進24支安打，年紀漸長、出賽機會漸少，衝刺千安這段與時間的賽跑越來越緊迫。