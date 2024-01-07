UBL／嘉大徐庸展先發勝 投給過世啟蒙教練李國峰看

大專棒球聯賽嘉義大學投手徐庸展以球速不到100公里的曲球當武器，今天對南華先發5局無失分，率隊以10比0搶勝。這場勝利對徐庸展別具意義，希望好表現投給過世的啟蒙教練李國峰看。

112學年度大專棒球聯賽（公開一級）複賽嘉義大學今天與南華大學交手，嘉大派出大一投手徐庸展先發，徐庸展球速不快，最慢的曲球才90公里出頭，最快球速約120公里左右，能有效利用速差和控球擾亂打者。

嘉大總教練鍾宇政表示，面對南華這樣的球隊，球速慢的投手反而可以有好的壓制效果，鍾宇政表示，本來想可以壓制3局，沒想到表現超乎預期可以投到5局，徐庸展雖然球速不快，但是控球精準，屬於讓打者打不好類型的投手。

徐庸展表示，複賽球隊吞下4連敗後，今天先發對南華也不會有壓力，知道優勢在控球，勇敢進攻好球帶，曲球就是武器球，投給打者打、讓守備幫忙；徐庸展是鍾宇政的姪子，被問起會不會有壓力，徐庸展笑說壓力應該在鍾宇政身上。

徐庸展從國小開始一路就讀善化國小、善化國中、善化高中，善化高中教練李國峰昨天過世，徐庸展直言聽到消息很震驚，也提到李國峰算是他的啟蒙教練，從少棒開始打球就認識，李國峰與球員都很親近。

徐庸展是以控球見長的球員，但他表示高中有一段時間有低潮期，投球完全找不到準度，也是靠著李國峰的指點找回投球的感覺，昨天聽到教練過世的消息，今天先發想要投出好表現，「想要投給他看」。