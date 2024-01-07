UBL／陳重光好投 想拚職棒蔡仲南點球速關鍵

大專棒球聯賽南華大學陳重光今天複賽中繼登板投6.2局飆出10K、為大學生涯單場最多三振，無失分好投率隊以11比3擊敗台灣體大；高壓式左投是特色，但想拚職棒總教練蔡仲南點球速關鍵。

112學年度大專棒球聯賽（公開一級）複賽南華大學今天與台灣體大交手，南華先發投手陳彥廷開賽有狀況，2局上1人出局後南華提前換投，陳重光接手中繼適時壓制，總計用109球投6.2局，被敲出6支安打、飆出10次三振、無失分，好投壓制率隊搶勝，也獲選單場MVP。

南華總教練蔡仲南表示，陳重光算是球隊3號先發投手，預賽多是先發出賽，複賽這幾場先安排他在中繼待命，先發投手有狀況就要隨時登板，今天先發投手陳彥廷開賽控球不穩，當機立斷換上陳重光接替，也展現壓制力。

蔡仲南表示，陳重光之前先發投球局數無法拉長，今天中繼反而可以投滿6局，主要差別在變化球的控制能力，把握上週休息時間加強變化球的準度，今天變化球發揮不錯、才可以保護直球。

陳重光目前最快球速約138公里，蔡仲南表示，左投又屬於高壓式投球方式是特色，但目前看來如果想要挑戰職棒、球速需要再往上提升。

陳重光表示，今天首局開始就有準備隨時可能登板，預賽投先發、複賽投中繼準備上沒有太大的不同，中繼登板一個一個出局數抓，反而不會預設要投多長的局數。

陳重光投出大學生涯單場最多三振數，他表示沒有特別想著要三振，只是把進壘位置投好，直球搭配變化球混淆打者。

目前大四的陳重光自評心態上進步很多，場上有狀況比較不容易受到影響，但畢業之後要打業餘社會隊還是挑戰職棒目前還沒有決定、要等大四比賽打完之後才會比較明確，也希望球速可以突破140公里。