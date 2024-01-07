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中職／6隊賽季暌違15年 4老將再戰

聯合報／ 記者陳宛晶／台北報導
中職明年回復6隊規模，現役選手中只剩潘威倫、林智勝、周思齊與王勝偉經歷過6隊時代。 聯合報系資料照
中職明年回復6隊規模，現役選手中只剩潘威倫、林智勝、周思齊與王勝偉經歷過6隊時代。 聯合報系資料照

中華職棒今年邁入闊別15年的6隊賽季，15種對戰組合，對絕大多數球員來說都是全新體驗，現役選手中，經歷過6隊時代的「活化石」，只剩3打者、1投手，新球季有望將對戰版圖再擴充1隊，解鎖「台鋼雄鷹」的新欄目，4人也都還有各自的紀錄追逐中，盼在生涯尾聲再留下晚霞。

前一次6隊賽季為2008年，當時已進入中職、至今仍在打拚的現役選手，今年將剩下林智勝王勝偉周思齊潘威倫

潘威倫是4人中的大學長，2003年起步，生涯前8季都取得10勝以上，至今累積148勝高居史上第一。生涯面對過6隊、12球團，對戰11球團留下勝投紀錄，唯獨還不曾對樂天桃猿隊奪勝，今年將以42歲展開新球季，外界關注能否站上150勝里程碑後再引退。

2004年展開新人年的林智勝，生涯303轟為史上全壘打王，對戰過7隊、12球團，面對11球團曾經開轟，唯獨對戰味全龍隊留下0轟。他在去年達成300轟後退居代打，但長打能力在龍隊陣中仍具一定火候，在球隊需要一棒逆轉戰局的時刻，還是最常被召喚的名字，仍有能力將中職全壘打紀錄繼續堆高。

周思齊2005年首度在一軍出賽，生涯已對戰過6隊、9球團，全數都有開轟紀錄，已被敲碗多時的紀錄追逐為生涯百盗，僅差距2次卻像咫尺天涯。

2008年「出道」的王勝偉，正好趕上6隊賽季的尾巴，他將在4月1日度過40歲生日，若能以游擊手身分出賽，將是中職史上第一位年滿40歲後還於游擊出賽的選手。

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