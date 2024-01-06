中職／是否評估台南產福袋3.0郭嚴文？獅隊領隊透露考量點

統一獅隊戰力外名單補強鎖定1到2人評估中，領隊蘇泰安無意亮牌考慮人選，外界好奇是否會再開台南出品的福袋3.0郭嚴文，蘇泰安仍強調先不講位置、功能，僅暗示評估上會以隊形重疊不會太嚴重的為主。

目前市場上還有多位好手合約未定，隨著春訓腳步逼近，各界關心簽約狀況，獅隊除了自家60人名單外的回簽作業進行中外，也在評估其他球隊的戰力外名單。

蘇泰安表示，對於其他球隊的戰力外名單，有鎖定1到2人在評估，若決定爭取、剛好也有機會合作，會直接提出合約，不需隨隊測試。被進一步追問守備位置，蘇泰安表示先不對外透露這些，等到確定再跟外界回覆好消息。

獅隊前年從戰力外名單網羅胡金龍、去年簽下林益全，都是三級棒球在台南成長的好手，郭嚴文也符合這項條件，是否納入評估？蘇泰安僅表示，胡金龍、林益全、陳鏞基都是獅隊今年重要戰力，評估上會以整體隊形考量，思考誰加進來對球隊是有加分，且位置重疊不會太嚴重的。

郭嚴文在市場上確實有討論度，不含未透露是否有將他納入評估的獅隊在內，至少已有富邦悍將、味全龍隊承認有討論到郭嚴文。