中職／吳桀睿未獲獅隊續約還想當球員 受邀樂天桃猿春訓

30歲的野手吳桀睿去年沒有與中職統一獅隊續約，也透露想要繼續延續球員生涯，樂天桃猿隊副領隊沈鈺傑今天透露，將邀請吳桀睿參加桃猿隊春訓，觀察吳桀睿的近況。

野手吳桀睿2017年中職選秀被統一獅隊選進，目前中職一軍生涯留下272場出賽，敲出269支安打、15發全壘打，打擊率3成07；去年轉任獅隊基地訓練教練，年底沒有獲得續約。

吳桀睿先前因為肩膀傷勢所苦影響出賽，但他始終沒有放棄繼續當球員的想法，去年季後秋訓也有到日本訓練中心自主訓練，目前傷勢狀況恢復得不錯。

樂天桃猿隊副領隊沈鈺傑今天透露，過往吳桀睿有實績，先前有先看過吳桀睿傳球和打擊的影片，但還是覺得實際觀察會比較快掌握真實狀況，所以邀請吳桀睿加入球隊春訓、吳桀睿也很樂意。

吳桀睿將與桃猿隊年輕球員一起於16日報到、參加訓練，桃猿隊預計24日舉行春訓開訓典禮。沈鈺傑也提到，目前60人名單外的回簽和補強，有考慮桃猿隊或其他球隊1至2人，但目前尚未完全確定。