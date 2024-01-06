中職／曾見證6隊時代的活化石 如今現役剩3打者、1投手

中華職棒今年邁入闊別15年的6隊賽季，15種對戰組合，「敵軍」增加為5隊對99%的球員來說都是全新體驗，現役選手中只剩3打者、1投手經歷過6隊時代。

前一次6隊賽季為2008年，當時已進入中職、至今仍在打拚的現役選手，今年將剩下林智勝、王勝偉、周思齊及潘威倫。

潘威倫2003年起步，生涯前8個賽季都取得10勝以上，至今累積148勝站在史上第一的位置，生涯面對過6隊、12球團，對戰11球團留下勝投紀錄，唯獨還不曾對樂天桃猿隊奪勝。

潘威倫去年在一軍只剩4場出賽、1場先發，今年將以42歲展開新球季，紀錄追逐面臨一場與年紀、時間的賽跑，外界關注能否站上150勝里程碑後再引退。

2004年展開職棒生涯的林智勝，生涯303轟為中職史上全壘打王，去年達成300轟標竿後退居代打、替補的位置，但長打能力在龍隊陣中仍具一定火候，在球隊需要一棒逆轉戰局的時刻，外界還是往往會想起他的名字。

林智勝生涯對戰過7隊、12球團，面對11球團曾經開轟，唯獨對戰味全龍隊留下0轟，今年在台鋼雄鷹隊加入戰局後，林智勝也要尋求將開轟苦主版圖再擴展多1隊。

周思齊2005年首度在一軍出賽，去年在一軍出賽261打席、228打數，仍繳出2成72、62安打，生涯已對戰過6隊、9球團，全數都有開轟紀錄。

王勝偉2008年在一軍邁開腳步，正好趕上6隊賽季的尾巴，將在4月1日滿40歲的他，若能以游擊手身分出賽，將是中職史上第一位在40歲以後還於游擊出賽的選手。