中職／高羅家4兄弟最後現役 高國麟更懂職棒現實面

高羅家族全盛時期4兄弟都以選手身分征戰職棒，今年球季開始將只剩小弟高國麟現役打拚，不知不覺也成富邦悍將隊內年資最長的野手，期望將4兄弟職棒故事書寫到哪一年？高國麟不設預期，但盼退下來的那一天沒有遺憾。

去年球季尾聲高國輝宣布引退後，效力悍將（含前身）年資最久的野手，已是2015年選秀梯次的林哲瑄、高國麟，加上投手也僅有2013年高中生選秀入隊的范玉禹更資深。

聽聞已是年資最深的選手之一，高國麟也意外，但他說責任感多與寡並沒有因為年資而改變，「進來這個環境，我的想法沒有變過，就是把自己該做的事情做好。」

他坦言，自己前兩年狀況沒有那麼理想，加上出賽不穩定更不好調整，「我覺得有固定的先發、固定的打席，成績一定不會差。」新球季目標是否為拚回主戰外野手的位置？高國麟有更切合實際的想法，「健康出賽、幫助球隊，球隊60個人，不可能一個人撐滿120場，就是用60人去把球季完成，不可能一直都在上面，一定是誰狀況好誰就上。」

四兄弟曾在2016年都於一軍留下出賽成績，在老二羅國華、老三羅國龍陸續離開職棒舞台，大哥高國輝去年季後引退後，高國麟成為最後的現役代表。

高國麟說：「我們都知道職業運動的現實面，打到很久當然很好，但不是每個人都可以達到，能在這個環境的時間裡就是盡全力，讓自己退下來時沒有遺憾。」

轉任打擊教練的高國輝，會給高國麟在打擊上的建議，至於另外兩個哥哥，他說：「僅止於討論，他們會說看你要不要、不要也沒關係。」羅國華雖是投手，但據說打擊也有兩把刷子，高國麟吐槽說：「二哥又沒有真正（當野手）比賽過，不好說，有些東西沒辦法用普通的想法去解釋，他滿會講幹話啦！文筆也很好。」

除了棒球上的共通點外，高國輝季外也會邀約高國麟打高爾夫，但就像現實兄弟般的相處，高國麟笑答：「練習可以一起啦！但下場不會，我還是會找我朋友去打。」