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中職／FA轉隊 加薪機率較高

聯合報／ 記者蘇志畬／綜合報導
陳俊秀提出FA申請後轉隊至中信兄弟，獲得3年、總額3000萬元合約，月薪75萬起跳，略高於去年的73萬元。 聯合報系資料照
陳俊秀提出FA申請後轉隊至中信兄弟，獲得3年、總額3000萬元合約，月薪75萬起跳，略高於去年的73萬元。 聯合報系資料照

中華職棒今年宣告自由的3名球員，迄今僅陳俊秀轉隊成功，也是史上第4位透過自由市場轉隊的球員，反觀60人名單外已有2人轉隊，但薪資上看來，仍以FA獲得加薪的機率較高。

去年行使自由球員資格（FA）的陳俊秀獲得中信兄弟隊招攬，鄭凱文、劉時豪續留母隊機率高；新軍台鋼雄鷹隊則是從戰力外成功網羅郭永維、賴鴻誠加盟，轉隊人數已大於自由球員，且其他5隊的補強仍在進行式。

中職自2010年施行FA制度、2011年出現首批符合資格球員，至今13年有20名選手、22人次申請，成功轉隊人數稀少；而2022年被放在戰力外的球員中，就有林益全王躍霖、陳鴻文、高孝儀王梓安等9人換穿新球衣，單一年度戰力外轉隊案例就大於FA史上總和。

然而就薪資成長性，自由球員制度仍占上風，今年郭永維、賴鴻誠月薪都提升4萬元，是戰力外球員罕見案例，以指標性球員來看，2022年的林益全、王躍霖以及2021年的林智勝、王勝偉，月薪都是下滑。

目前4名轉隊自由球員，2016年的林智勝獲得3年3600萬元合約、鄭達鴻簽2加1年總額2016萬元合約，2020年的賴鴻誠月薪則是從26萬元跳升至38萬元，今年陳俊秀獲得3年總額3000萬元合約，月薪75萬起跳，略高於去年73萬元。

自由球員流動性低落，關鍵還是在金錢，新球隊不僅要花費鉅資爭取，還要付給原屬球團一筆補償金；而60人名單外球員，自2016年起規定，其他球隊可以任意接觸，原球團也可簽回，反而成為兵家必爭之地。

薪資 自由球員 賴鴻誠 陳俊秀 林智勝 林益全 王躍霖 台鋼雄鷹 高孝儀 王梓安

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