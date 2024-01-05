中職／薪資比一比 FA球員漲幅高、戰力外加薪是特例

中華職棒自2011年誕生首批具自由球員資格者後，史上僅4人成功轉隊，戰力外球員流通性大不少，然而就薪資成長看來，自由球員制度仍占上風。

去年被放在60人契約保留名單外的球員，已有郭永維、賴鴻誠獲得台鋼雄鷹隊合約，轉戰新東家，兩人的月薪也都各提升4萬元，是戰力外球員罕見案例。

就2022年戰力外名單來看，9名轉隊球員到新球隊後，林益全、王躍霖等指標性人物，月薪都是下滑，而2021年林智勝、王勝偉主動提出被放在戰力外的要求，雖都獲得其他球隊青睞取得更多出賽機會，但月薪也是被砍一截。

而過往4名成功轉隊的自由球員，林智勝獲得3年3600萬元合約，鄭達鴻也簽下2加1年複數年合約、總額2016萬元，賴鴻誠月薪則是從26萬元到樂天桃猿跳升至38萬元，今年陳俊秀獲得3年、總額3000萬元合約，月薪75萬起跳，略高於去年的73萬元。

自由球員流動性低落，關鍵還是在金錢，新球隊不僅要花費鉅資爭取，還要付給原屬球團一筆補償金，初期規定為球員年薪125%全額補償，或年薪75%及指定選手，2022年新規定納入分級制，A級球員補償方式跟過去相同，B級球員則改為一律為年薪的75%作為轉隊費。