中職／備戰一軍…雄鷹簽下賴鴻誠 洋砲鎖定人選

中華職棒新球季6隊邁開腳步備戰，統一獅隊8日開訓搶先起步，新軍台鋼雄鷹隊動作頻頻，昨一口氣公布簽下左投賴鴻誠、吉祥物「TAKAO」造型，對升上一軍的第一個球季鬥志高昂。

擁有優先議約權的雄鷹去年季後就鎖定賴鴻誠，昨天正式簽約，提供42萬元月薪；將穿上48號球衣的賴鴻誠表示，自己的鬥志十分高昂，「加入球隊和大家一起奮鬥，希望可以分享更多經驗給年輕投手，幫助這支新球隊。」

雄鷹迎接一軍首季，補強本土球員大致告一段落，未來朝洋將方向前進，領隊劉東洋指出，現在球隊已有2名日本投手，確定會再找一名美國籍投手，洋砲則已經鎖定到最後的重點人選。

加上日前同樣簽下戰力外的郭永維，雄鷹擁有9名前樂天桃猿隊球員，包含去年季中交易換來的王柏融、王溢正、藍寅倫、翁瑋均，去年擴編選秀選進的許峻暘、前年的張喜凱，還有王躍霖也曾是猿隊一員。

雄鷹將在17日正式開訓，各隊腳步以獅隊最快，8日將在台南市亞太棒球村展現新氣象，接著富邦悍將在15日於嘉義縣稻江棒球場開訓，中信兄弟隊21日、樂天桃猿24日、味全龍29日陸續啟動；在此之前，各隊也都有訓練營供球員提前報到。

交流賽也浮現盛況，猿隊將在2月17、18日赴日本石垣島與羅德隊進行交流賽，2月24、25日則到日本宮崎對戰軟銀、歐力士隊，獅隊2月18日至24日到日本高知海外移訓，期間與西武隊打一場雙獅交流賽。