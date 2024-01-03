聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／鄭凱文確定續留兄弟 領隊：剩下細節
中華職棒去年季後共有3名球員行使自由球員權利，中信兄弟隊不僅簽下陳俊秀，也有望續留鄭凱文，雙方已有簽約共識，只剩下細節待最後確認。
原隸屬於樂天桃猿隊的陳俊秀去年12月11日正式穿上黃衫，與兄弟簽下3年、總值超過3000萬的合約，自由市場剩下鄭凱文、劉時豪一投、一捕。
兄弟日前教練團名單底定，由日籍教練平野惠一執掌兵符，接下來也繼續踏出球員補強腳步，有望簽回現役勝投第二多的右投鄭凱文，關於鄭凱文談約的進度，兄弟領隊劉志威透過球團回覆：「我們確定會簽，剩下最後細節確認。」
鄭凱文去年球季出賽17場有16場先發，戰績5勝7敗、防禦率4.93，中斷連續2年投滿百局，以投95局作收，但球季中仍締造生涯1000局的里程碑，累積76勝在現役投手中僅次於潘威倫。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言