中職／獅隊簽不回2020奪冠奇兵 江亮緯宣告引退

統一獅隊外野手江亮緯今年被放在60人名單外，球團雖然有意簽回，但他因個人生涯規劃，決定道別9年職棒生涯，向球團提出引退，經慰留不成後，獅隊也給予祝福。

江亮緯是2015年獅隊選秀第9輪指名球員，2018年首度升上一軍，2020年在總冠軍賽第6、第7戰扮演奇兵，助球隊擊敗中信兄弟封王，2022年也還有36場出賽、打擊率2成73的表現，但去年球季僅在一軍出賽4場，機會被壓縮。

獅隊在11月30日公布60人保留名單，並將13名選手放在名單外，其中謝修銓轉任台鋼雄鷹翻譯，高國慶轉任二軍首席教練，李丞齡與蔡鉦宇引退，另有劉志宏、楊淳弼、林原裕、方建德、江國謙、姚雨翔、江亮緯、鄭鎧文和林焌翰等人。

獅隊原本預計簽回4到5人，其中江亮緯也在名單之內，但今天傳出他向球團提出引退，領隊蘇泰安指出，球隊這邊希望他可以再考慮，過去表現很好，只是欠缺機會，若能再留一年或許有不一樣表現，但江亮緯與家人討論後，有自己的生涯規劃，決定引退，「只能祝福亮緯未來的發展。」

至於接下來的名單外補強，蘇泰安表示，仍有4到5人的空間，目前也跟鎖定對象談過一輪，其他隊60人名單外看起來內野、投手有適合的話，會再考慮。