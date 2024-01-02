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中職／陳金鋒看悍將點出攻守2缺陷 內野飛球太多待解

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
富邦悍將隊總教練陳金鋒。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊總教練陳金鋒。圖／富邦悍將隊提供

陳金鋒新球季上任富邦悍將隊總教練，生涯首度執掌一軍兵符，過去擔任二軍教頭兼任副領隊，觀察球隊體質，他坦言球隊擊球方面的缺陷，新球季期望改善內野飛球過多的問題，讓速度優勢最大化，守備上也有問題待解。

悍將昨天公布新球季教練團，確定陳金鋒上任總教練，請辭教頭的丘昌榮則擔任首席教練。陳金鋒透露洽談過程，年底時聽領隊林華韋聊起這件事，思考了幾天後答應，「那就接下任務，來挑戰。」

擔任一軍教頭是否超出生涯規畫？陳金鋒說：「每個階段結束，會有新的開始，我有沒有規畫倒還好，時間點到了，有這個機會，就繼續努力。」

過去身兼二軍教頭、副領隊的角色，觀察悍將的問題，陳金鋒指出自己的見解，「比賽是技術面，我們現在的攻擊力、擊球方面做得不是很好，希望和選手一起努力，改善擊球高飛球過多的問題，確實擊球、提高上壘率，我們本來就有速度的球隊，怎麼去善用我們的優勢，而不是內野飛球接殺就沒了，滾地球還有可能。」

他也指出，去年守備失誤、選手相對年輕，可能一個失誤牽動動後續，需要協助選手更有自信，「上了場，很有自信去做每件事，而不是想失誤的事。」

陳連宏接下基地統籌教練，形同指掌「類三軍」，對於和哥哥同隊打拚，陳金鋒則淡然說「關係」不是重點，而是把各自的工作做好。他也透露，陳連宏敲定職務應該是早於自己，「球隊有一些規劃，領隊去找他，他應該比我之前（確定）。」

陳金鋒 陳連宏 丘昌榮

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