中職／富藍戈已達簽約共識 悍將領隊透露戰力外補強考量點

富邦悍將隊新球季第一位洋將即將敲定，富藍戈已達成合約共識、只差簽約回傳，將在悍將展開中職生涯第3季；領隊林華韋談到60人名單外的補強，未露太多口風，僅說有幾位有提出討論，鎖定的人選不需隨隊測試，若教練團評估有需求會直接提出合約。

中職各隊去年各隊戰力外名單頗為華麗，預期還有不少是可用之兵，台鋼雄鷹隊的獨家締約期間已在去年12月31日到期，接下來各隊都可自由接觸，為新球季戰力補強啟動作業。

林華韋今天受訪時表示，有幾位選手有提出來討論，但還沒有完全做出決定，這幾天會更進一步決定，因為還未底定，先不提姓名。

他透露討論中的人選各位置都有，人數牽動到全隊本土球員總人數，希望控制在65到70人之間，「還是要看具體談約狀態，能不能簽得成還是問題，和要簽回來的人數互為影響。」

被進一步追問鎖定的選手會直接提出合約或先隨隊測試，林華韋表示，「不需要測試，去年打了一整年，我們都看了，所以沒有什麼測試過程，要確認的只有有沒有傷。」言下之意為「比較有資歷的選手」？他回應：「不一定，大家都有資歷，只是漂亮和不漂亮而已，資歷有已經成名或尚待磨練的選手，一定都有資歷，打了幾年才會被釋出。」