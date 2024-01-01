中職／林威助首發聲「感謝辜仲諒」 指太多流言背離事實

林威助按照每年慣例在1月1日公開發文向球迷道賀新年快樂，儘管消失在球界已久，今年也不例外，也首度談及去年5月被中信兄弟隊無預警「拔助」的心境，他說很多傳言與事實背離，自己不擅應付流言蜚語，但今後對於任何不實言論，自己一定會挺身捍衛。

林威助執掌兄弟兵符拿下兩冠，但去年在5月被調離總教練位置，轉任海外發展顧問，兄弟上周公布新球季教練團異動，證實林威助合約只到去年底，雙方結束合作關係。

林威助今天在個人臉書發文，但權限設為公開，他在文中表達對辜仲諒的感謝，他提到：「在此向辜仲諒董事長致上最深的感謝，沒有他的信任及支持，我將無法走到今天。」

他也證實近日外傳兄弟曾提出新約洽談，「也感謝球隊在去年12月中旬另徵詢一個新的職務，但因個人的生涯規劃，故也婉拒球隊提議。」也暗示了他婉拒合約的原因是因非教練職，林威助表示，「一直以來，我堅持專注在協助提升球員們的專業技術及心理素質，也為球隊取得最終勝利而努力。」

林威助坦言，雖然不可能讓所有人都喜歡、認同自己的處事風格，自己問心無愧，「相信，認真了解我的人就會明白我的為人，雖然很多傳言都跟事實背離，應付流言蜚語、是是非非亦不是我所擅長的，但日後，如有對我及家人任何傷害、不實之言論，我也一定會挺身捍衛。」

對於自己的下一步，林威助表示，「這次的退居幕後雖然無法正式道別，這段時間我會繼續儲備能量精進自己，滿心期待與大家下次的見面！」

林威助全文如下：