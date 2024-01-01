中職／林威助首發聲「感謝辜仲諒」 指太多流言背離事實
林威助按照每年慣例在1月1日公開發文向球迷道賀新年快樂，儘管消失在球界已久，今年也不例外，也首度談及去年5月被中信兄弟隊無預警「拔助」的心境，他說很多傳言與事實背離，自己不擅應付流言蜚語，但今後對於任何不實言論，自己一定會挺身捍衛。
林威助執掌兄弟兵符拿下兩冠，但去年在5月被調離總教練位置，轉任海外發展顧問，兄弟上周公布新球季教練團異動，證實林威助合約只到去年底，雙方結束合作關係。
林威助今天在個人臉書發文，但權限設為公開，他在文中表達對辜仲諒的感謝，他提到：「在此向辜仲諒董事長致上最深的感謝，沒有他的信任及支持，我將無法走到今天。」
他也證實近日外傳兄弟曾提出新約洽談，「也感謝球隊在去年12月中旬另徵詢一個新的職務，但因個人的生涯規劃，故也婉拒球隊提議。」也暗示了他婉拒合約的原因是因非教練職，林威助表示，「一直以來，我堅持專注在協助提升球員們的專業技術及心理素質，也為球隊取得最終勝利而努力。」
林威助坦言，雖然不可能讓所有人都喜歡、認同自己的處事風格，自己問心無愧，「相信，認真了解我的人就會明白我的為人，雖然很多傳言都跟事實背離，應付流言蜚語、是是非非亦不是我所擅長的，但日後，如有對我及家人任何傷害、不實之言論，我也一定會挺身捍衛。」
對於自己的下一步，林威助表示，「這次的退居幕後雖然無法正式道別，這段時間我會繼續儲備能量精進自己，滿心期待與大家下次的見面！」
林威助全文如下：
大家好，好久不見
祝大家2024新年快樂
告別2023
也告別中信兄弟
在此分享一下我的想法與近況
自從2021接了總教練後，
我最大的目標就是在有限的時間內，
帶領球隊拿下總冠軍。
兩年來，回顧八場總冠軍賽，
我跟全場一心想求勝的球員及球迷們
一起拿下了勝利，這一路走來的辛酸和苦甜
隨著奪下總冠軍這刻，化為無比的榮耀及感動
尤其看到球迷流下高興激昂的淚水，滿足的離開球場，此生難忘。
將來面對困難的時候，我會想起這段2連霸的歷程，
透過堅持不斷努力來挑戰困境!
在此向辜仲諒董事長致上最深的感謝
沒有他的信任及支持，我將無法走到今天
也感謝高英傑老師在執教過程中給予我的協助及鼓勵
我會永遠記住當初並肩作戰的那些日子
感謝謝長亨前總教練，沒有他的選秀指名，我無法進入中信兄弟
感謝中信球團對我多年來的栽培，
執掌總教練職務期間，與中信兄弟同仁一同拿下兩次總冠軍是我引以為傲的里程碑
也祝福一起參與2連霸的球員、教練團、行政
未來順利
更感謝愛護我的球迷們
一直為我加油、支持我，
我都有聽到，滿滿的感謝
也非常感動。
2018年在引退日的發言中，提及
想透過在日本的經驗來協助台灣棒球環境，培育出更多優秀人才，不論是職棒或代表中華隊，都能有好的表現，這還是我不變的心願
當初會想回台灣，是因為在國外已經18年了，
也想回來陪家人，並對台灣的棒球貢獻所學
所以去年5月份職務的異動後，
個人婉拒球隊海外發展顧問的職務
此在去年與球隊的共同聲明中已表述甚明
也感謝球隊在去年12月中旬另徵詢一個新的職務
但因個人的生涯規劃，故也婉拒球隊提議。
一直以來
我堅持專注在協助提升球員們的專業技術及心理素質
也為球隊取得最終勝利而努力
不論家中母親車禍、登記結婚、孩子出生
都僅短暫探望後即回到球場
甚至自身身體出狀況也都先擺在腦後
無保留的在工作崗位上盡心盡力
雖然不能讓每個人都喜歡或認同我的做人處事風格
但可說已無愧我心
相信，認真了解我的人就會明白我的為人
雖然很多傳言都跟事實背離，
應付流言蜚語、是是非非亦不是我所擅長的
但日後，如有對我及家人任何傷害、不實之言論
我也一定會挺身捍衛
最後再次感謝所有支持我的球迷
以及和我一起拚戰取得2連霸的教練團和球員們
這次的退居幕後雖然無法正式道別，
這段時間我會繼續儲備能量精進自己
滿心期待與大家下次的見面!
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